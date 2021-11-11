  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/11/2021 17:58

《台股攻略－黃振宇》股大成交下挫，險守１７４００點關口

　　《台股攻略》受通脹壓力拖累，美股三大指數下挫，台股今日（１１日）受壓，加權指數開
跌，電子三雄及航運三雄不敵大市壓盤，指數一度下跌１５６點，鋼鐵股反彈，令指數跌幅收窄
，最終跌１０７點，收１７４５３點，成交金額放大至４００１﹒２６億元（新台幣．下同），
三大法人合共淨賣出７９﹒６２億元。
　　電子三雄方面，台積電１０月總收入按月跌超過１成，收６０６元，跌１％；聯發科收
９５４元，跌０﹒５％；鴻海收１０７﹒５元，跌１﹒４％；日月光投控及聯電均跌１﹒４％，
大立光及矽力─ＫＹ則分別微升０﹒５％及０﹒１％。航運三雄重挫，萬海收１５９﹒５元，跌
停；陽明收１０６元，跌７﹒９％；長榮收１０９﹒５元，跌８﹒８％。散裝航運的裕民、慧洋
─ＫＹ、四維航、正德、中航、台航及宅配通均跌超過２％，志信無起跌，榮運及亞航分別升
０﹒７％及２﹒５％。至於航空雙雄，因１０月總收入回暖，空運市場需求強勁，隨著雙１１、
感恩節及聖誕節等消費活動，市場看好航空業的第四季收入，華航收２５﹒３５元，升９﹒３％
；長榮航收２７﹒１元，升５﹒３％。鋼鐵板塊的海光漲停，中鴻、大成鋼、春雨、燁輝、彰源
及運錩均升２％至６％。金控雙雄的富邦金及國泰金獲利佔整體金控比重首次跌破五成，微跌至
４９﹒９％，兩企股價均無起跌，但１５間金控累計純利衝破５２７５億元，玉山金、永豐金及
開發金仍升超過１％。
　　整體來看，大市短線轉弱風險漸高，投資者宜減低投資金額，待整固後，關注中長線仍看好
的電子股份，如ＩＣ設計及晶圓代工等板塊。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業
務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事11/11/2021
《神州經脈》中美發氣候宣言　監管釋流動性救房企　滬指返三千五
財經熱話11/11/2021
【騰訊績後】三大業務成騰訊未來增長引擎　專家籲候低伺機買入！
財經熱話11/11/2021
《雙11狂熱》阿里京東銷售再傳捷報　惟監管陰霾後市難盡樂觀
市場動向11/11/2021
198理財的誕生 自於初心一個「懶」字
中國故事11/11/2021
《京城近觀》今年冬天會有多冷？
FOCUS11/11/2021
【FOCUS】拜登「首務」抗通脹　鮑威爾祭旗成選項?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞虎標頸肩舒

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金