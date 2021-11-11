《台股攻略－黃振宇》股大成交下挫，險守１７４００點關口

《台股攻略》受通脹壓力拖累，美股三大指數下挫，台股今日（１１日）受壓，加權指數開

跌，電子三雄及航運三雄不敵大市壓盤，指數一度下跌１５６點，鋼鐵股反彈，令指數跌幅收窄

，最終跌１０７點，收１７４５３點，成交金額放大至４００１﹒２６億元（新台幣．下同），

三大法人合共淨賣出７９﹒６２億元。

電子三雄方面，台積電１０月總收入按月跌超過１成，收６０６元，跌１％；聯發科收

９５４元，跌０﹒５％；鴻海收１０７﹒５元，跌１﹒４％；日月光投控及聯電均跌１﹒４％，

大立光及矽力─ＫＹ則分別微升０﹒５％及０﹒１％。航運三雄重挫，萬海收１５９﹒５元，跌

停；陽明收１０６元，跌７﹒９％；長榮收１０９﹒５元，跌８﹒８％。散裝航運的裕民、慧洋

─ＫＹ、四維航、正德、中航、台航及宅配通均跌超過２％，志信無起跌，榮運及亞航分別升

０﹒７％及２﹒５％。至於航空雙雄，因１０月總收入回暖，空運市場需求強勁，隨著雙１１、

感恩節及聖誕節等消費活動，市場看好航空業的第四季收入，華航收２５﹒３５元，升９﹒３％

；長榮航收２７﹒１元，升５﹒３％。鋼鐵板塊的海光漲停，中鴻、大成鋼、春雨、燁輝、彰源

及運錩均升２％至６％。金控雙雄的富邦金及國泰金獲利佔整體金控比重首次跌破五成，微跌至

４９﹒９％，兩企股價均無起跌，但１５間金控累計純利衝破５２７５億元，玉山金、永豐金及

開發金仍升超過１％。

整體來看，大市短線轉弱風險漸高，投資者宜減低投資金額，待整固後，關注中長線仍看好

的電子股份，如ＩＣ設計及晶圓代工等板塊。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業

務發展主管 黃振宇》



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