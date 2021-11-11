【虛幣世界】比特幣破頂後回落，惟高通脹料對虛幣市場有支持

《經濟通通訊社記者李皆穎１０日報道》自比特幣及以太幣於早前破頂之後，目前價格顯著

回落，據經濟通即時數據顯示，比特幣在過去２４小時期間，在６３０００至６５０００美元之

間遊走；而圖表亦顯示比特幣即將回吐跡象，其中四小時圖的ＲＳＩ亦顯示比特幣在超買水平附

近，但市場對於比特幣可以衝破８６０００美元的目標仍毫無懸念。

另外，隔晚美國公布通脹數據，並創下３１年以來最大升幅，市場預計美國將會進一步「收

水」，有利於黃金及加密貨幣市場。外匯經紀公司 Ｏａｎｄａ 的分析師愛德華﹒莫亞

（Ｅｄｗａｒｄ Ｍｏｙａ）表示，華爾街很快就會意識到通脹仍未衰退，對於可對抗通脹的加

密貨幣需求仍然強勁，預計到年底前仍會有資金流入。

主要虛擬貨幣價格現時輕微回落，據經濟通據數顯示，比特幣現報６４９３１﹒４１元（美

元．下同），跌２﹒９０％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４６２７﹒５４元，跌

１﹒９１％；；艾達幣報２﹒１１元，跌６﹒９２％；瑞波幣報１﹒２０元，跌３﹒０１％。



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