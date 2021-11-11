《談國論企－黎偉成》通脹快升受生產物價壓力深困

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０２１年１０月份同比和環比增長幅度，出現

全面加大上升速度，因工業生產者出廠者價格ＰＰＩ不斷走高至重越雙位數凡兩個月壓力之使然

，而新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫使以美國為主的國際供應鏈與生產鏈日益短缺、海上航運樽

頸、資源原價上升，相信中國的ＰＰＩ之漲會繼續對ＣＰＩ造成日益強烈的壓力。但政府的穩電

供、促生產、保經濟的政策，可惠民生者也。



＊非食品類價格回升顯有輸入通脹壓力＊



來自中國國家統計局所發布資料，居民消費價格於２０２１年１０月份同比增長１﹒５％，

相對於９月份所升的０﹒７％飆升０﹒８個百分點，更５月份的１﹒３％一躍而為２０２１年前

１０個月以來的最高升幅的月份

，此與國內生產總值ＧＤＰ於三季度同比增長４﹒９％仍處於相當合理的關係，問題是四季度的

經濟受到多困：（１）疫情呈現傳播鏈條多、傳播速度快、傳播範圍廣的特點，防控形勢依然嚴

峻，和（２）全球供應鏈短缺、海上運輸樽頸等劣況日甚，ＣＰＩ之節節上升甚至加速上升，當

屬嚴重的威脅。

需要重點注意的，是（甲）非食品分類指數的壓力不輕，於２０２１年１０月份同比增長

２﹒４％，比９月份的２％升幅高０﹒４個百分點，更高於整體ＣＰＩ的升幅凡０﹒９個百分點

，絕對不可掉以輕心。此乃受困於（１）交通和通信分類指數升幅７％，環比上升１﹒２個百分

點，更為全年暫見最高升幅的一個月份，是為國際以石油為主的能源價格不斷上升衍生的惡性壓

力；（２）居住分類指數升幅１﹒７％，環比升０﹒４個百分點，較９月份升１﹒３％和相對於

７、８月份的環比高０﹒２個百分點有所提升。此為不可忽視的新升勢。

對ＣＰＩ有十分重要影響的（乙）食品大類分類指數，於２０２１年１０月份同比回落

２﹒４％，即使屬於負數，卻較９月份的５﹒２％跌幅收窄２﹒８個百分點，而最大問題在於（

一）非禽肉的其他主要食品，價格有明顯的上漲，特別是（１）鮮菜分類指數於是月份急劇上升

１５﹒９％，和影響ＣＰＩ上升０﹒３３個百分點，即由９月份之跌２﹒５％和負影響０﹒０５

個百分點，有十分明顯的逆轉。估計這與７、８月的惡劣天氣過後又遇疫情難以忽視的情況有關

。

餘者如（２）水產品分類指數於是月增８﹒３％，對ＣＰＩ影響為上漲０﹒１５個百分點，

（３）疍類增１２﹒６

％，對ＣＰＩ影響則上升０﹒０８個百分點。（４）糧食、鮮果類亦升。

至於（二）禽肉價格，保持下跌，但跌幅有所收窄：分類指數於２０２１年１０月份的同比

下跌２６﹒７

％，較９月份的２８﹒５％和８月份的２７﹒１％跌幅為低，但仍高於７月份的２５﹒５％和６

月份的１９﹒５％，而２０２０年９月份尚升２２﹒６％，此對ＣＰＩ的影響下跌１﹒１３個百

分點，低於上月份所跌之１﹒２６個百分點。

禽肉價格持續明顯回落，重要受到豬肉價格續跌的影響。但豬肉分類指數於２０２１年１０

月份同比即使回落４４％，但比９月份所跌４６﹒９％收窄２﹒９個百分點，影響ＣＰＩ回落

０﹒９８個百分點，比上月之１﹒１２個百分點收窄。



＊鮮菜水產品價反彈而豬肉價續跌＊



要高度注意的，是（Ｉ）豬肉價增長持續放緩，很主要受惠於豬肉供應有所提升，尤其是：

生豬存欄量於２０２１年９月末為４﹒３７６４億頭，同比增長１８﹒２％，其中能繁殖母豬存

欄量４４５９萬頭增１６﹒７

％，相信豬肉供應能滿足市場需求，此對通脹控制有一定利好影響，對民生亦為佳訊。

問題是（ＩＩ）豬肉價連跌和跌至如斯低位，使養豬商、農的回報利益受到日益重大的衝擊

，是為國家在市場買入豬肉以作調節儲備。

期內的牛肉分類指數於升幅由上月的１﹒４％調低至僅１％，羊肉分類指數升幅由２﹒７％

收窄至２﹒３

％。

我要重申：對美國的通脹有高度的擔憂，因美國的重啟經濟只開放社會，之前完全未有推動

工商服務業的生產，供應不足，加上拜登仍延續特朗普對華單邊採取的加徵關稅霸權劣政，亦為

美國消費價格指數ＣＰＩ如當地有估計今年可達４﹒９％之普，聯儲局有可能於１１月份減少購

買債卷等收緊貨幣政策，甚至要在明年加息，自身難保，又要惡炒中國。

此（美國）消、彼（中國）長，美帝霸權主義沒落矣！要美國政棍改變白人妄自尊大思維？

難矣！《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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