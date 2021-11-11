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即市新聞

11/11/2021 09:30

《談國論企－黎偉成》通脹快升受生產物價壓力深困

　　《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０２１年１０月份同比和環比增長幅度，出現
全面加大上升速度，因工業生產者出廠者價格ＰＰＩ不斷走高至重越雙位數凡兩個月壓力之使然
，而新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫使以美國為主的國際供應鏈與生產鏈日益短缺、海上航運樽
頸、資源原價上升，相信中國的ＰＰＩ之漲會繼續對ＣＰＩ造成日益強烈的壓力。但政府的穩電
供、促生產、保經濟的政策，可惠民生者也。
　
＊非食品類價格回升顯有輸入通脹壓力＊
　
　　來自中國國家統計局所發布資料，居民消費價格於２０２１年１０月份同比增長１﹒５％，
相對於９月份所升的０﹒７％飆升０﹒８個百分點，更５月份的１﹒３％一躍而為２０２１年前
１０個月以來的最高升幅的月份
，此與國內生產總值ＧＤＰ於三季度同比增長４﹒９％仍處於相當合理的關係，問題是四季度的
經濟受到多困：（１）疫情呈現傳播鏈條多、傳播速度快、傳播範圍廣的特點，防控形勢依然嚴
峻，和（２）全球供應鏈短缺、海上運輸樽頸等劣況日甚，ＣＰＩ之節節上升甚至加速上升，當
屬嚴重的威脅。
　　需要重點注意的，是（甲）非食品分類指數的壓力不輕，於２０２１年１０月份同比增長
２﹒４％，比９月份的２％升幅高０﹒４個百分點，更高於整體ＣＰＩ的升幅凡０﹒９個百分點
，絕對不可掉以輕心。此乃受困於（１）交通和通信分類指數升幅７％，環比上升１﹒２個百分
點，更為全年暫見最高升幅的一個月份，是為國際以石油為主的能源價格不斷上升衍生的惡性壓
力；（２）居住分類指數升幅１﹒７％，環比升０﹒４個百分點，較９月份升１﹒３％和相對於
７、８月份的環比高０﹒２個百分點有所提升。此為不可忽視的新升勢。
　　對ＣＰＩ有十分重要影響的（乙）食品大類分類指數，於２０２１年１０月份同比回落
２﹒４％，即使屬於負數，卻較９月份的５﹒２％跌幅收窄２﹒８個百分點，而最大問題在於（
一）非禽肉的其他主要食品，價格有明顯的上漲，特別是（１）鮮菜分類指數於是月份急劇上升
１５﹒９％，和影響ＣＰＩ上升０﹒３３個百分點，即由９月份之跌２﹒５％和負影響０﹒０５
個百分點，有十分明顯的逆轉。估計這與７、８月的惡劣天氣過後又遇疫情難以忽視的情況有關

　　餘者如（２）水產品分類指數於是月增８﹒３％，對ＣＰＩ影響為上漲０﹒１５個百分點，
（３）疍類增１２﹒６
％，對ＣＰＩ影響則上升０﹒０８個百分點。（４）糧食、鮮果類亦升。
　　至於（二）禽肉價格，保持下跌，但跌幅有所收窄：分類指數於２０２１年１０月份的同比
下跌２６﹒７
％，較９月份的２８﹒５％和８月份的２７﹒１％跌幅為低，但仍高於７月份的２５﹒５％和６
月份的１９﹒５％，而２０２０年９月份尚升２２﹒６％，此對ＣＰＩ的影響下跌１﹒１３個百
分點，低於上月份所跌之１﹒２６個百分點。
　　禽肉價格持續明顯回落，重要受到豬肉價格續跌的影響。但豬肉分類指數於２０２１年１０
月份同比即使回落４４％，但比９月份所跌４６﹒９％收窄２﹒９個百分點，影響ＣＰＩ回落
０﹒９８個百分點，比上月之１﹒１２個百分點收窄。
　
＊鮮菜水產品價反彈而豬肉價續跌＊
　
　　要高度注意的，是（Ｉ）豬肉價增長持續放緩，很主要受惠於豬肉供應有所提升，尤其是：
生豬存欄量於２０２１年９月末為４﹒３７６４億頭，同比增長１８﹒２％，其中能繁殖母豬存
欄量４４５９萬頭增１６﹒７
％，相信豬肉供應能滿足市場需求，此對通脹控制有一定利好影響，對民生亦為佳訊。
　　問題是（ＩＩ）豬肉價連跌和跌至如斯低位，使養豬商、農的回報利益受到日益重大的衝擊
，是為國家在市場買入豬肉以作調節儲備。
　　期內的牛肉分類指數於升幅由上月的１﹒４％調低至僅１％，羊肉分類指數升幅由２﹒７％
收窄至２﹒３
％。
　　我要重申：對美國的通脹有高度的擔憂，因美國的重啟經濟只開放社會，之前完全未有推動
工商服務業的生產，供應不足，加上拜登仍延續特朗普對華單邊採取的加徵關稅霸權劣政，亦為
美國消費價格指數ＣＰＩ如當地有估計今年可達４﹒９％之普，聯儲局有可能於１１月份減少購
買債卷等收緊貨幣政策，甚至要在明年加息，自身難保，又要惡炒中國。
　　此（美國）消、彼（中國）長，美帝霸權主義沒落矣！要美國政棍改變白人妄自尊大思維？
難矣！《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠
ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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