《異動股》內房股普漲，花樣年升近６％，中國奧園續升４％

《經濟通通訊社１１日專訊》花樣年（０１７７７）現價升５﹒６３％，報０﹒３７５元，

該股成交約２３００萬股，涉資８４４萬元。

人行昨日（１０日）公布數據顯示，１０月末，銀行業金融機構個人住房貸款餘額３７﹒７

萬億元人民幣，當月增加３４８１億元人民幣，較９月多增１０１３億元人民幣。

《證券時報》頭版發表評論文章稱，人行此次以一種少有的方式回應了市場關切－－單獨公

布了１０月個人住房貸款統計數據。以往，外界主要通過當月住戶部門中長期貸款增長情況推測

個人按揭貸款投放情況，此次直接公布個人住房貸款環比多增１０１３億元，用數據證實了房地

產貸款形勢已轉好。

另外，市場有傳聞稱，各地銀保監昨日通知熱點城市的主要銀行，將積壓５個月以上的按揭

貸款清退，同時放開對房地產商開發貸限額的管控。對此，深圳、北京地區多家主要銀行回應：

「暫未收到此類窗口指導或監管意圖」。還有銀行房地產金融部人士表示，按揭貸款並沒有消息

說的「積壓數月」，都是按正常流程發放。

內房股普遍上升，奧園（０３８８３）升４﹒１２％，報２﹒５３元，以現價計，該股暫連

升３日，累計升幅２２﹒８２％。中海外（００６８８）升２﹒９２％，報１８﹒３２元，以現

價計，該股暫連升２日，累計升幅９﹒８３％。龍湖（００９６０）升３﹒１５％，報３７﹒７

元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒２３％。

現時，恒生指數報２４８８９，跌１０６點或跌０﹒４３％，主板成交１３４﹒９３億元。

國企指數報８８８１，跌２９點或跌０﹒３３％。恒生科技指數報６３０３，跌４６點或跌

０﹒７３％。

即月期指新報２４８６８，跌１４９點，低水２１點。即月國指期貨報８８８４，跌４１點

，高水３點。即月科指期貨新報６３１３，跌６３點，低水１點。

上證綜合指數報３５０２，升９點或升０﹒２８％，成交５０９﹒３４億元人民幣。

深證成份指數報１４５８２，升６６點或升０﹒４６％，成交８２９﹒８０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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奧園（０３８８３） ２﹒５３元 升４﹒１２％

中海外（００６８８） １８﹒３２元 升２﹒９２％

旭輝（００８８４） ４﹒４８元 升１﹒５９％

龍湖（００９６０） ３７﹒７元 升３﹒１５％

新城發展（０１０３０） ６﹒２９元 升２﹒４４％

潤地（０１１０９） ３１﹒９５元 升１﹒２７％

花樣年（０１７７７） ０﹒３７５元 升５﹒６３％

江西銀行（０１９１６） ３﹒２５元 升０﹒９３％

碧桂園（０２００７） ７﹒４９元 升３﹒４５％

雅居樂（０３３８３） ５﹒９７元 升２﹒９３％

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（ｅｒ）

