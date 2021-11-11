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即市新聞

11/11/2021 09:46

《異動股》騰訊擴大跌幅至３％，第三季純利按年只升３％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》騰訊（００７００）現價跌２﹒７３％，報４７０﹒４元，該
股成交約６６７萬股，涉資３１﹒４８億元。
　　騰訊公布截至今年９月底止第三季業績，純利為３９５﹒１億人民幣，按年升３％，按季則
跌７％，每股基本盈利４﹒１４３人民幣。
　　第三季收入為１４２３﹒６８億人民幣，按年升１３％，按季升３％；毛利為６２７﹒４７
億人民幣，按年升１１％，按季持平。
　　集團遭兩大行降低目標價，瑞信目標由６４０元下調至６１５元，評級維持「跑贏大市」；
野村目標亦由６２１元降至５８６元，維持「買入」評級。
　　現時，恒生指數報２４９０１，跌９４點或跌０﹒３８％，主板成交１８８﹒１０億元。國
企指數報８８８６，跌２４點或跌０﹒２７％。恒生科技指數報６３２７，跌２２點或跌
０﹒３６％。
　　即月期指新報２４８８４，跌１３３點，低水１７點。即月國指期貨報８８９１，跌３４點
，高水４點。即月科指期貨新報６３３７，跌３９點，平水。
　　上證綜合指數報３５０３，升１０點或升０﹒３１％，成交７５２﹒２５億元人民幣。
　　深證成份指數報１４５８８，升７３點或升０﹒５０％，成交１２０１﹒７３億元人民幣。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　４７０﹒４元　跌２﹒７３％
　　阿里（０９９８８）　１５９﹒８元　跌０﹒８７％
　　美團（０３６９０）　２７６﹒４元　跌０﹒３６％
　　網易（０９９９９）　１６２﹒１元　跌２﹒８８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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