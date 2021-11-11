《異動股》騰訊擴大跌幅至３％，第三季純利按年只升３％

《經濟通通訊社１１日專訊》騰訊（００７００）現價跌２﹒７３％，報４７０﹒４元，該
股成交約６６７萬股，涉資３１﹒４８億元。
騰訊公布截至今年９月底止第三季業績，純利為３９５﹒１億人民幣，按年升３％，按季則
跌７％，每股基本盈利４﹒１４３人民幣。
第三季收入為１４２３﹒６８億人民幣，按年升１３％，按季升３％；毛利為６２７﹒４７
億人民幣，按年升１１％，按季持平。
集團遭兩大行降低目標價，瑞信目標由６４０元下調至６１５元，評級維持「跑贏大市」；
野村目標亦由６２１元降至５８６元，維持「買入」評級。
現時，恒生指數報２４９０１，跌９４點或跌０﹒３８％，主板成交１８８﹒１０億元。國
企指數報８８８６，跌２４點或跌０﹒２７％。恒生科技指數報６３２７，跌２２點或跌
０﹒３６％。
即月期指新報２４８８４，跌１３３點，低水１７點。即月國指期貨報８８９１，跌３４點
，高水４點。即月科指期貨新報６３３７，跌３９點，平水。
上證綜合指數報３５０３，升１０點或升０﹒３１％，成交７５２﹒２５億元人民幣。
深證成份指數報１４５８８，升７３點或升０﹒５０％，成交１２０１﹒７３億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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騰訊（００７００） ４７０﹒４元 跌２﹒７３％
阿里（０９９８８） １５９﹒８元 跌０﹒８７％
美團（０３６９０） ２７６﹒４元 跌０﹒３６％
網易（０９９９９） １６２﹒１元 跌２﹒８８％
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（ｅｒ）
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