《異動股》騰訊擴大跌幅至３％，第三季純利按年只升３％

《經濟通通訊社１１日專訊》騰訊（００７００）現價跌２﹒７３％，報４７０﹒４元，該

股成交約６６７萬股，涉資３１﹒４８億元。

騰訊公布截至今年９月底止第三季業績，純利為３９５﹒１億人民幣，按年升３％，按季則

跌７％，每股基本盈利４﹒１４３人民幣。

第三季收入為１４２３﹒６８億人民幣，按年升１３％，按季升３％；毛利為６２７﹒４７

億人民幣，按年升１１％，按季持平。

集團遭兩大行降低目標價，瑞信目標由６４０元下調至６１５元，評級維持「跑贏大市」；

野村目標亦由６２１元降至５８６元，維持「買入」評級。

現時，恒生指數報２４９０１，跌９４點或跌０﹒３８％，主板成交１８８﹒１０億元。國

企指數報８８８６，跌２４點或跌０﹒２７％。恒生科技指數報６３２７，跌２２點或跌

０﹒３６％。

即月期指新報２４８８４，跌１３３點，低水１７點。即月國指期貨報８８９１，跌３４點

，高水４點。即月科指期貨新報６３３７，跌３９點，平水。

上證綜合指數報３５０３，升１０點或升０﹒３１％，成交７５２﹒２５億元人民幣。

深證成份指數報１４５８８，升７３點或升０﹒５０％，成交１２０１﹒７３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ４７０﹒４元 跌２﹒７３％

阿里（０９９８８） １５９﹒８元 跌０﹒８７％

美團（０３６９０） ２７６﹒４元 跌０﹒３６％

網易（０９９９９） １６２﹒１元 跌２﹒８８％

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（ｅｒ）

