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11/11/2021 14:19

【新冠肺炎】北京新增６例本土確診，中石油員工赴京開會惹擴散

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》北京市疾病預防控制中心副主任龐星火今
日通報，１１月１０日２３時至１１日１１時，北京市新增６例本土新冠肺炎確診病例和１例無
症狀感染者。
　　中石油員工在北京開會，引發此輪本土確診。北京當局要求加強會議活動管理，提倡以視頻
形式舉辦，迅速排查會議活動情況，嚴格相關審批和紀律要求。會議期間要實行閉環管理，人員
不得外出。
　　根據通報，確診病例１：現住朝陽區來廣營鄉華貿城，為中國昆侖工程有限公司總部員工，
１０月２８日至１１月１０日在北京勝利酒店和塔里木酒店住宿及開會。１１月８日出現咳嗽症
狀，１１月１０日作為吉林省通報確診病例的密切接觸者進行核酸檢測，結果為陽性。
　　確診病例２：為中國石油天然氣股份有限公司大連石化分公司員工，１０月２８日自大連來
京開會，１０月２８日至１１月１０日在北京勝利酒店和塔里木酒店住宿及開會。１１月１０日
作為吉林省通報確診病例的密切接觸者進行核酸檢測，結果為陽性。
　　確診病例３：現住海澱區西三旗街道富力桃園Ｃ區，為中國石油潤滑油公司（太陽宮）員工
，為吉林省通報確診病例的密切接觸者，曾與其有工作接觸並共同就餐。
　　確診病例４：現住海澱區西三旗街道富力桃園Ｃ區，為確診病例３的丈夫。
　　確診病例５：為確診病例３的婆婆。１１月１０日核酸檢測結果為陽性。
　　確診病例６：為確診病例３的公公。１１月１０日核酸檢測結果為陽性。

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