《午市前瞻》市場觀望中美貿易談判，２４５００點水平料有支持

《經濟通通訊社１１日專訊》恒生指數半日收市報２４９５８，跌３７點或０﹒１５％，主

板成交７０５﹒７６億元。恒生中國企業指數報８９０７，跌３點或０﹒０４％。恒生科技指數

報６３４６，跌３點或０﹒０６％。



＊聶振邦：監管逐步放寬，內房股看好龍湖及碧桂園＊



中美關係近期再受關注，美國政治新聞網站Ｐｏｌｉｔｉｃｏ引述一名華府官員說，總統拜

登同中國國家主席習近平的視像峰會暫定下周一（１５日）舉行。此外，美國貿易代表戴琪表示

，就中美兩國首階段貿易協定履行情況與中國的溝通持續，但拒絕估計蹉商結果。華盛證券分析

師聶振邦向《經濟通訊社》表示，市場目前正觀望兩國談判內容及實際成效，若首階段貿易協議

談判結果理想，或可帶動恒指升至２５８００點水平，反之可能下試２４２００點水平。他預期

，今天恒指能守得住２５０００點水平，上升阻力料在２５２００點水平，支持位就可留意

２４５００點水平。



＊騰訊業績因素料已反映＊



騰訊（００７００）公布第三季業績，純利３９５﹒１億人民幣，按年升３％，按季則跌

７％；收入１４２３﹒６８億人民幣，按年升１３％，按季升３％。聶振邦表示，騰訊第三季受

到行業整改打擊，今次業績符合市場預期，但未必對現價有太大影響，昨天尾段的升幅或已消化

業續相關因素。他認為，投資者可留意騰訊能否在日內守住４７０元，料在５００元有阻力，

４５０元則料有支持。

內房股普遍高開，延續昨天午後升勢。人民銀行公布，１０月末銀行業金融機構個人住房貸

款餘額３７﹒７萬億元人民幣，當月增加３４８１億元人民幣，較９月多增１０１３億元人民幣

，金融機構房地產貸款投放明顯加快。聶振邦認為，隨住內地對教育及房地產業務監管政策逐步

鬆綁，投資氣氛逐步回暖，加上內房股股價累跌不少，估值亦較平，對相關板塊走勢持樂觀態度

。選股方面，他建議投資者可選屬藍籌股及有國企背景的房企，當中較看好龍湖（００９６０）

及碧桂園（０２００７）。前者未來兩個月目標４２至４５元，３８元以下可吸納；後者就可於

７﹒５元吸納，未來兩個月目標８﹒５至８﹒８元。（ｅｒ）

