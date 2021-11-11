【雙１１】阿里京東銷售再傳捷報，惟監管陰霾後市難盡樂觀

《經濟通通訊社１１日專訊》內地「雙１１」購物狂歡節進入尾聲，首階段１１月１日至３

日，阿里巴巴（０９９８８）旗下天貓和京東（０９６１８）兩大電商平台，以及小米

（０１８１０）都搶先報捷，到了第二階段１１月１１日，各電商平台亦傳來好消息，銷情理想

破盡往年紀錄，惟監管當局看來並沒放鬆監管，尤其在雙１１期間更頻頻召集他們開會，一眾電

商平台今日早段亦借勢回吐，惟其後隨著大市向好普遍倒升。



＊開賣４５分鐘，天貓４１１個品牌銷售額突破千萬人幣＊



各大平台雙１１購物促銷活動今日開啟，其中阿里巴巴旗下天貓，截至１１日０點４５分，

４１１個去年雙１１成交額過百萬的中小品牌今年銷售額突破千萬人民幣；４０個去年雙１１成

交額千萬的品牌今年突破１億元人民幣。阿里巴巴亦公布，１１月１日至１１月１１日凌晨

００：４５，３８２個品牌在雙１１的成交額超過１億元，其中包括華為、鴻星爾克等中國品牌

，以及蘋果、歐萊雅等國際品牌。老字號品牌如百雀羚、回力，以及新品牌如蕉內、添可也躋身

成交額過億元人民幣之列。



＊京東提前４小時開鑼，１００個家電品牌成交超去年全日＊



京東雙１１今年提前４小時開鑼，於１０日夜晚８時起開放搶購，超過六成網友首選晚８點

付尾款、定金。１００個家電品牌在４小時成交額超過去年１１日全天，小米、華為等手機品牌

銷量超去年１１日全天４倍。此外，京東國際整體成交額同比增長１１倍，近１０００個進口品

牌同比增長超過１００％。另據內媒報道，截至１１月１１日下午２時０９分，京東雙１１累計

下單金額突破３１１４億元人民幣，超過去年雙１１京東累計下單金額２７１５億元人民幣。

小米官方消息亦指，截至１１月１１日２時整，小米雙１１全渠道累計支付金額突破１５０

億元人民幣，超過去年雙１１總金額。小米表示，今年雙１１前２小時，小米高端旗艦天貓及京

東銷量為去年同期３倍，電視品類為天貓及京東雙平台的銷量和銷售額雙料冠軍。



＊廣東市監局召集開會，指導雙１１網絡促銷活動＊



不過往年天貓、京東都會在零點高調公布購物成交戰況，但今年未見有平台公布實時成交額

，有外媒猜測在內地反壟斷的嚴格監管下要低調迎接雙１１。事實上，內地當局在雙１１期間加

強了監管。據內媒報道，廣東省市場監督管理局日前召集阿里巴巴華南公司、唯品會、美團

（０３６９０）優選等１６家電商平台企業召開了行政指導會，對企業存在的違規行為進行通報

並予以提醒告誡，並就規範開展雙１１網絡集中促銷活動進行行政指導。會議通報平台企業在經

營活動中普遍存在的不公平競爭、產品以假亂真、虛假廣告、售後服務差等問題，逐一進行行政

指導。而國家市場監管總局此前已發文規範雙１１促銷經營活動，要求提高促銷行為的公開化和

透明度，禁止採取「先提價後打折」、虛構原價等違法方式開展促銷。

另據廣東消費者委員會消息，已約談了淘寶、快手（０１０２４）、拼多多、抖音、京東、

天貓、唯品會七家大型電商平台，通報各平台在「網售三無產品及商品標簽標識問題調查」中的

情況，指出電商平台企業存在「三無產品」及關鍵信息缺失、虛假標注、「好評返現」等問題，

督促電商企業加強平台治理，嚴格管理產品質量。與會企業表示將對照調查結果逐一落實整改。

此外，高盛指近期中國宏觀經濟表現疲弱，個別行業監管帶來就業市場挑戰，相信１０月的網上

零售銷售增長將相對偏軟，維持阿里「買入」評級，惟１２個月目標價由２４６港元下調至

２４５港元。

今日電商平台股先跌後回升，阿里現（３：２０ｐｍ）升１﹒３％報１６３﹒３港元，京東

升１﹒８８％報３１３﹒８港元，小米則升３﹒１６％報２１﹒２５港元。



撰文：經濟通市場組、中國組 整理：李崇偉

