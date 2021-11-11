【北水炒Ｄ乜】淨流出６﹒９億人幣，買中海外沽騰訊

《經濟通通訊社１１日專訊》恒指低開１４０點，報２４８５６點。最高升３２８點報

２５３２４點，最低跌１５９點報２４８３６點。恒指收報２５２４７點，升２５１點或

１﹒０１％。

按額度計算，北水全日淨流入６﹒９億元人民幣，減少７５﹒１％。中國海外發展

（００６８８）、信達生物（０１８０１）、融創中國（０１９１８）；淨賣出最多的依次是騰

訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、建設銀行（００９３９）。

主板成交１３６３﹒４４億元增加０﹒１％。其中港股通成交３１８﹒２億元，佔總成交

２３﹒３％。



＊瑞銀料更多支持房地產措施將出台＊



投行瑞銀最新研究報告指出，中國可能有更多房地產支持性措施出台，資金渠道和銷售收入

將是支持樓市的關鍵。與房地產商溝通後，瑞銀認為，資金渠道和銷售收入將是支持樓市的關鍵

。除了銀行間發債帶來幫助外，放鬆預售資金用途亦有助房企兌付離岸╱在岸債務。一旦債券投

資者看到房企有新的資金來源，離岸和在岸債市可能會復甦，從而允許房企為其債務再融資。



中國海外發展升５﹒０６％報１８﹒７元，北水淨買入５﹒９億元。信達生物跌６﹒０５％

報７５﹒３元，北水淨買入２﹒９億元。融創中國升８﹒４４％報１７﹒２２元，北水淨買入２

億元。騰訊控股跌１﹒２４％報４７７﹒６元，北水淨賣出２９﹒７億元。美團升１﹒８％報

２８２﹒４元，北水淨賣出５億元。建設銀行升０﹒７７％報５﹒２３元，北水淨賣出２﹒６億

元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海外發展 （００６８８） ５﹒９０

信達生物 （０１８０１） ２﹒８９

融創中國 （０１９１８） ２﹒０４

快手 （０１０２４） ２﹒０１

華虹半導體 （０１３４７） １﹒７８

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －２９﹒７４

美團 （０３６９０） －５﹒０２

建設銀行 （００９３９） －２﹒６１

龍源電力 （００９１６） －２﹒５０

舜宇光學科技 （０２３８２） －２﹒４９

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