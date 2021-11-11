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11/11/2021 17:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出６﹒９億人幣，買中海外沽騰訊

　　《經濟通通訊社１１日專訊》恒指低開１４０點，報２４８５６點。最高升３２８點報
２５３２４點，最低跌１５９點報２４８３６點。恒指收報２５２４７點，升２５１點或
１﹒０１％。
　　按額度計算，北水全日淨流入６﹒９億元人民幣，減少７５﹒１％。中國海外發展
（００６８８）、信達生物（０１８０１）、融創中國（０１９１８）；淨賣出最多的依次是騰
訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、建設銀行（００９３９）。
　　主板成交１３６３﹒４４億元增加０﹒１％。其中港股通成交３１８﹒２億元，佔總成交
２３﹒３％。

＊瑞銀料更多支持房地產措施將出台＊

　　投行瑞銀最新研究報告指出，中國可能有更多房地產支持性措施出台，資金渠道和銷售收入
將是支持樓市的關鍵。與房地產商溝通後，瑞銀認為，資金渠道和銷售收入將是支持樓市的關鍵
。除了銀行間發債帶來幫助外，放鬆預售資金用途亦有助房企兌付離岸╱在岸債務。一旦債券投
資者看到房企有新的資金來源，離岸和在岸債市可能會復甦，從而允許房企為其債務再融資。　
　
　　中國海外發展升５﹒０６％報１８﹒７元，北水淨買入５﹒９億元。信達生物跌６﹒０５％
報７５﹒３元，北水淨買入２﹒９億元。融創中國升８﹒４４％報１７﹒２２元，北水淨買入２
億元。騰訊控股跌１﹒２４％報４７７﹒６元，北水淨賣出２９﹒７億元。美團升１﹒８％報
２８２﹒４元，北水淨賣出５億元。建設銀行升０﹒７７％報５﹒２３元，北水淨賣出２﹒６億
元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海外發展　（００６８８）　　　　　　５﹒９０
　　信達生物　　　（０１８０１）　　　　　　２﹒８９
　　融創中國　　　（０１９１８）　　　　　　２﹒０４
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒０１
　　華虹半導體　　（０１３４７）　　　　　　１﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　－２９﹒７４
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－５﹒０２
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－２﹒６１
　　龍源電力　　　（００９１６）　　　　　－２﹒５０
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－２﹒４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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