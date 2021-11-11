《美元走勢－羅明立》澳洲就業差過預期，高沽澳元

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１３﹒９０ １１４﹒１６ １１３﹒８９

歐元╱美元 １﹒１４８２ １﹒１４８８ １﹒１４６５

英鎊╱美元 １﹒３４２６ １﹒３４３３ １﹒３３９２

美元╱瑞郎 ０﹒９１８５ ０﹒９１９０ ０﹒９１７９

美元╱港元 ７﹒７８８８ ７﹒７９２３ ７﹒７８８５

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《美元走勢》中美兩國通脹情況繼續升溫，美國１０月ＣＰＩ按年增長由５﹒４％加速至

６﹒２％，高於預期的５﹒９％，按月升０﹒９％，為四個月來最高，美債收益率反彈至

１﹒５７％，市場對美國聯儲局加息的預期急劇上升，美匯指數造好，而黃金作為抗通脹品種也

受到市場追捧，突破１８３０╱４０阻力後高見１８６８美元，美股承壓下挫。

美匯造好令非美貨幣全面下滑，市場認為通脹持續上升將逼使美聯儲採取更積極的政策回應

，對美元有利。歐洲貨幣政策相對落後，歐元跌穿１﹒１５；英國和歐盟還未就脫歐後的北愛爾

蘭貿易問題達成共識，亦擔心英國央行繼續按兵不動，英鎊一度失守１﹒３４。

澳洲今日（１１日）公布１０月的就業數據，失業率回升至５﹒２％，就業人數亦減少

４﹒６３萬，兩者都差過預期，澳元曾經跌破０﹒７３，短期應較大機會下試０﹒７１５０╱

０﹒７２００，高沽。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒１５３０ １﹒１４３０ １﹒１５８０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 賣出澳元 ０﹒７３４０ ０﹒７２４０ ０﹒７３８０

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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