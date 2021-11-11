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即市新聞

11/11/2021 15:36

《美元走勢－羅明立》澳洲就業差過預期，高沽澳元

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１３﹒９０　１１４﹒１６　１１３﹒８９
　　歐元╱美元　１﹒１４８２　１﹒１４８８　１﹒１４６５
　　英鎊╱美元　１﹒３４２６　１﹒３４３３　１﹒３３９２
　　美元╱瑞郎　０﹒９１８５　０﹒９１９０　０﹒９１７９
　　美元╱港元　７﹒７８８８　７﹒７９２３　７﹒７８８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》中美兩國通脹情況繼續升溫，美國１０月ＣＰＩ按年增長由５﹒４％加速至
６﹒２％，高於預期的５﹒９％，按月升０﹒９％，為四個月來最高，美債收益率反彈至
１﹒５７％，市場對美國聯儲局加息的預期急劇上升，美匯指數造好，而黃金作為抗通脹品種也
受到市場追捧，突破１８３０╱４０阻力後高見１８６８美元，美股承壓下挫。
　　美匯造好令非美貨幣全面下滑，市場認為通脹持續上升將逼使美聯儲採取更積極的政策回應
，對美元有利。歐洲貨幣政策相對落後，歐元跌穿１﹒１５；英國和歐盟還未就脫歐後的北愛爾
蘭貿易問題達成共識，亦擔心英國央行繼續按兵不動，英鎊一度失守１﹒３４。
　　澳洲今日（１１日）公布１０月的就業數據，失業率回升至５﹒２％，就業人數亦減少
４﹒６３萬，兩者都差過預期，澳元曾經跌破０﹒７３，短期應較大機會下試０﹒７１５０╱
０﹒７２００，高沽。　　　
　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒１５３０　１﹒１４３０　１﹒１５８０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　賣出澳元　０﹒７３４０　０﹒７２４０　０﹒７３８０
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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