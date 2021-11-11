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11/11/2021 12:10

瑞聲（０２０１８）首三季純利升４７％至１１億人幣

　　《經濟通通訊社１１日專訊》瑞聲（０２０１８）公布，截至２０２１年９月３０日止首三
季純利１１﹒０４億元（人民幣．下同），按年升４７％；每股基本盈利９１分，較去年同期增
加４７﹒１％。
　　期內收入１２８﹒５５億元，升４％；毛利３３﹒７９億元，升１７﹒１％；毛利率
２６﹒３％，升３個百分點。

＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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