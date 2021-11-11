瑞聲（０２０１８）首三季純利升４７％至１１億人幣

《經濟通通訊社１１日專訊》瑞聲（０２０１８）公布，截至２０２１年９月３０日止首三

季純利１１﹒０４億元（人民幣．下同），按年升４７％；每股基本盈利９１分，較去年同期增

加４７﹒１％。

期內收入１２８﹒５５億元，升４％；毛利３３﹒７９億元，升１７﹒１％；毛利率

２６﹒３％，升３個百分點。



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