【新冠肺炎】國泰憂收緊機組人員檢疫安排嚴重影響香港出入口貨流

《經濟通通訊社１１日專訊》本港昨天新增５宗新冠肺炎輸入確診，包括三名機組人員亦染
疫。當局表示，將考慮是否限制或減少機組人員在港逗留地點和隔離地點。國泰航空
（０００２９３）對此表示關注，擔心收緊貨機機組人員檢疫安排，將令可供調配員工減少，嚴
重影響公司運作重要貨運航班之能力，並擾亂供應鏈及香港出入口貨流。（ｃｌ）
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