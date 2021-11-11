李嘉誠李澤鉅再增持長實３８﹒９５萬股

《經濟通通訊社１１日專訊》李嘉誠（環球）基金會一家全資附屬公司於本月５日及１０日
，以平均價每股４７﹒８３１７元及４７﹒６７３３元，購入長江實業（０１１１３）共
３８﹒９５萬股。因此，長和系創辦人李嘉誠及主席李澤鉅根據證券及期貨條例，被視作持有長
江實業之權益，於增持完成後，李嘉誠於長實持股量由４６﹒２５％增至４６﹒２６％；李澤鉅
由由４６﹒３２％增至４６﹒３３％。（ｃｌ）
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