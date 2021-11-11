  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/11/2021 17:22

李嘉誠李澤鉅再增持長實３８﹒９５萬股

　　《經濟通通訊社１１日專訊》李嘉誠（環球）基金會一家全資附屬公司於本月５日及１０日
，以平均價每股４７﹒８３１７元及４７﹒６７３３元，購入長江實業（０１１１３）共
３８﹒９５萬股。因此，長和系創辦人李嘉誠及主席李澤鉅根據證券及期貨條例，被視作持有長
江實業之權益，於增持完成後，李嘉誠於長實持股量由４６﹒２５％增至４６﹒２６％；李澤鉅
由由４６﹒３２％增至４６﹒３３％。（ｃｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事11/11/2021
《神州經脈》中美發氣候宣言　監管釋流動性救房企　滬指返三千五
財經熱話11/11/2021
【騰訊績後】三大業務成騰訊未來增長引擎　專家籲候低伺機買入！
財經熱話11/11/2021
《雙11狂熱》阿里京東銷售再傳捷報　惟監管陰霾後市難盡樂觀
市場動向11/11/2021
198理財的誕生 自於初心一個「懶」字
中國故事11/11/2021
《京城近觀》今年冬天會有多冷？
FOCUS11/11/2021
【FOCUS】拜登「首務」抗通脹　鮑威爾祭旗成選項?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞虎標頸肩舒

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金