《再戰明天》歐央行執委參加小組討論會，本港公布第三季ＧＤＰ

《經濟通通訊社１１日專訊》歐央行執委連恩參加小組討論會，本港公布第三季本地生產總

值（ＧＤＰ），料為明日市場焦點。

各國重要經濟活動方面，亞太經合組織（ＡＰＥＣ）峰會續舉行，歐洲經濟暨財政事務理事

會（預算）會議舉行。本港時間明日３：１０ｐｍ，瑞典央行總裁英韋斯參加一個經濟形勢線上

小組討論會。晚上７：１５ｐｍ，瑞典央行副總裁沃爾森參加挪威央行的金融論壇。

８：００ｐｍ，瑞典央行管理委員會會議舉行。９：５０ｐｍ，歐洲央行執委連恩參加題為「歐

盟財政治理框架的未來」的小組討論會。



＊歐元區公布工業生產，美國公布消費者信心指數＊



在數據方面，明日３：００ｐｍ，德國公布１０月批發物價。４：３０ｐｍ，香港公布第三

季ＧＤＰ，季率料由下滑０﹒９％升上０﹒１％，年率料由７﹒６％降至５﹒４％。

６：００ｐｍ，歐元區公布９月工業生產，年率料由５﹒１％降至４﹒１％，月率跌幅料由

１﹒６％收窄至０﹒５％。１１：００ｐｍ，美國公布１１月密歇根大學消費者信心指數，料由

７１﹒７升至７２﹒５。

在本港，明日公布業績的公司有：鮮馳達（０１１７５）、佳明（０１２７１）、津上機床

（０１６５１）、心連心（０１８６６）、南戈壁（０１８７８）、新秀麗（０１９１０）、敏

華（０１９９９）、陽光油砂（０２０１２）、譚仔（０２２１７）、利民（００２２９）、鷹

美（０２３６８）、美建（００３３５）、卜蜂（０００４３）、威雅利（００８５４）。

（ｗａ）

