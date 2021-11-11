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即市新聞

11/11/2021 19:07

《再戰明天》歐央行執委參加小組討論會，本港公布第三季ＧＤＰ

　　《經濟通通訊社１１日專訊》歐央行執委連恩參加小組討論會，本港公布第三季本地生產總
值（ＧＤＰ），料為明日市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，亞太經合組織（ＡＰＥＣ）峰會續舉行，歐洲經濟暨財政事務理事
會（預算）會議舉行。本港時間明日３：１０ｐｍ，瑞典央行總裁英韋斯參加一個經濟形勢線上
小組討論會。晚上７：１５ｐｍ，瑞典央行副總裁沃爾森參加挪威央行的金融論壇。
８：００ｐｍ，瑞典央行管理委員會會議舉行。９：５０ｐｍ，歐洲央行執委連恩參加題為「歐
盟財政治理框架的未來」的小組討論會。

＊歐元區公布工業生產，美國公布消費者信心指數＊

　　在數據方面，明日３：００ｐｍ，德國公布１０月批發物價。４：３０ｐｍ，香港公布第三
季ＧＤＰ，季率料由下滑０﹒９％升上０﹒１％，年率料由７﹒６％降至５﹒４％。
６：００ｐｍ，歐元區公布９月工業生產，年率料由５﹒１％降至４﹒１％，月率跌幅料由
１﹒６％收窄至０﹒５％。１１：００ｐｍ，美國公布１１月密歇根大學消費者信心指數，料由
７１﹒７升至７２﹒５。
　　在本港，明日公布業績的公司有：鮮馳達（０１１７５）、佳明（０１２７１）、津上機床
（０１６５１）、心連心（０１８６６）、南戈壁（０１８７８）、新秀麗（０１９１０）、敏
華（０１９９９）、陽光油砂（０２０１２）、譚仔（０２２１７）、利民（００２２９）、鷹
美（０２３６８）、美建（００３３５）、卜蜂（０００４３）、威雅利（００８５４）。
（ｗａ）

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