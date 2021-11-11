花旗：３８％受訪者對未來１２個月樓價樂觀，按季回落

《經濟通通訊社１１日專訊》花旗銀行發表「２０２１年第三季市民置業意向調查」，調查

每季訪問５００個年齡介乎２１至６０歲香港人士。當中對未來１２個月樓價樂觀的受訪者比例

，由第二季的高位５４％，回落至今季的３８％。不過，整體而言，平均有４２％受訪者對樓價

看升，較去年的２３％為多。

另外，有４％受訪者認為現時是上車的好時機，按季下跌３％，另有１３％人士有置業意欲

，按季微跌１％；１８％非業主受訪者對未來１０年置業有信心，他們認為需要的平均樓價為

５８０萬元，較１０年前的２７０萬元增加１１５％。



＊下半年平均成交宗數料回落至５０００宗＊



花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊預期，今年８月的樓價短期已見頂，料明年中會有７至

１０％調整。另外，因應疫情放緩及經濟復甦，上半年已釋放不少購買力，當中２至７月平均成

交達７０００宗，料下半年平均成交宗數將回落至５０００宗，因此預計樓價將借勢下調。



＊美國加息料推前至明年６月，每季加息２５點子＊



李貴莊表示，聯儲局一如市場預測，由本季開始逐步減少買債，料將於明年６、７月結束縮

減，而聯儲局亦僧因應經濟反應調整縮減速度。她認為，加息將會推前至明年６月，每季加息

２５點子，意味著在明年或將加息３次。她相信香港亦可能跟隨聯儲局而有所調整。

她稱，政府計劃發展北部都會區，但仍需時間落實，短期內樓市仍然供不應求。而近期有望

通關，及經濟復甦，都是利好樓市的因素。（ｓｌ）



