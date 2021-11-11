隆國強：中國地產市場龐大，個別發展商出問題不會構成系統性風險

《經濟通通訊社１１日專訊》國務院發展研究中心副主任隆國強在出席第十一屆年度中國經

濟國際研討會時，被問到近期內地房地產市場的發展問題，他指出，中國房地產市場龐大，一家

甚至數家大型發展商出現問題，不會造成整體衝擊，亦不會發生的任何系統性問題，調控是為了

讓房產市場健康成長；而內地房地產發展勢頭也不會像過去十多年般強勁。

隆國強指，最近房地產市場出現了分化，不同的城市的房價走勢不一，８月份７０個重點城

市中有２０個城市的房價格按年有所回落。他預計，未來３－５年，分化將會持續，城市房價走

勢將取決於人口的流動，認為要在部分城市實現多層次的住房供應體系，以滿足年輕民眾的需求

。



＊政府需提高政策可預期性，企業需加強對行業的研究＊



對於內地近月連翻出台針對個別行業的監管政策，隆國強表示，監管政策出發點是為了讓被

監管的產業能在規範中健康成長，但認為政府需要提高政策的可預期性，及在執行過程中能夠更

有序讓企業適應政策。

另一方面，他認為企業本身也要加強對行業和政策的研究，一些行業早已存在問題，但部分

企業卻視若無睹，當政策調整時，就會顯得無所適從。雙方需共同努力，使政策調整的過程中能

更平穩推動行業發展。（ａｃ）



