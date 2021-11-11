《本港樓市》公屋申請逾２５萬宗，輪候時間５﹒９年創逾廿年新高

《經濟通通訊社１１日專訊》房委會公布最新公屋輪候冊數字。截至今年９月底，一般申請

者的平均輪候時間為５﹒９年，較６月底公布的５﹒８年再增逾一個月，再刷新逾２０年新高。

長者一人申請者平均輪候時間亦由之前的３﹒７年，增至最新的３﹒８年。



＊公屋申請逾２５萬宗＊



截至今年９月底，約有１５﹒３７萬宗一般公屋申請，以及約１０﹒０８萬宗配額及計分制

下的非長者一人申請，合共有２５﹒４５萬宗，整體輪候個案較上一季增加約７００宗。在今年

第三季獲編配入住公屋的一般申請約２８００宗，當中獲編配的長者一人申請約２７０宗。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉認為，公屋輪候時間再次攀升是預期之內，主要是因為

鑽石山啟鑽苑、大埔富蝶邨相繼編配入伙，有關住戶大多已輪候公屋多年，但在獲編配單位後，

其輪候時間才計算內輪候數字內，令輪候數字大幅攀升。

招國偉續指，「高峰位未過」，預料粉嶺皇后山、屯門和田邨等大規模公屋屋苑可於明年初

落成、入伙，屆時或會將公屋輪候時間進一步拉高，或會衝破６年大關，相信輪候時間高企將持

續一段時間。他又指，整體申請數字近年出現輕微下跌趨勢，但「隊頭」輪候已久，未能反映在

數據上，他預料要到２０２６至２０２７年後，亦即１０年長策的後５年，有更多大規模單位落

成後，才有機會令輪候數字回落。（ｈｙ）

