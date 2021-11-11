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即市新聞

11/11/2021 16:50

《小傳日記》騰訊季績較普通，內房升勢如泉湧，魚缸短期有得衝

　　《小傳日記》琴日魚缸嚟個單日轉向，由地獄變天堂。今日開市初段曾經最多跌１３０點，
去到晏晝升番上嚟，最多升３２２點，最終魚缸升穿兩萬五，收報２５２４７點，升２５１點或
１巴仙，主板成交１３６３﹒４４億銀。國企指數報９０４８點，升１３７點或升近２巴仙。恒
生科技指數報６４６４點，升１１４點或升近２巴仙。
　　信義玻璃（００８６８）早前捱沽之後今日反彈，升７巴仙，報２１﹒８５銀，係表現最好
嘅藍籌。瑞聲（０２０１８）頭三季純利升四成七，今日都升近６巴仙，報３３﹒７銀。重磅股
騰訊（００７００）早段曾跌３巴仙，第三季純利只係按年升３巴仙，表現唔算太好，更加俾瑞
信同野村兩間大行降低目標價，尾段都拗唔番上去，最終跌１巴仙，報４７７﹒６銀。不過，其
他科技股造好，阿里巴巴（０９９８８）升１巴仙，報１６３﹒２銀；美團（０３６９０）都升
近２巴仙，報２８２﹒４銀；快手（０１０２４）更加升近７巴仙，報９９﹒７銀。
　　至於琴日晏晝突然間炒高嘅內房股，今日升勢繼續。人行琴日公布數據，１０月尾銀行業金
融機構個人住房貸款餘額３７﹒７萬億元人民幣，當月增加３４８１億元人民幣，較９月多增
１０１３億元人民幣。金融機構房地產貸款投放明顯加快，加埋神州《證券時報》加持，話去到
四季度房貸政策糾偏的有利效應會持續顯現，內房問題似乎有改善跡象。
　　中國奧園（０３８８３）繼續升得勁，升近１２巴仙，報２﹒７２銀。以現價計，該股連升
３日，累計升幅３２﹒０４％。融創中國（０１９１８）獲貝萊德增持１７２萬股，今日都升８
巴仙，報１７﹒２２銀。藍籌內房方面，中海外（００６８８）表現較好，升５巴仙，報
１８﹒７銀；潤地（０１１０９）同碧桂園（０２００７）齊升５巴仙，分別報３３﹒３銀同
７﹒６３銀。
　　美國１０月份消費者物價指數（ＣＰＩ）按年升幅達６﹒２％，係自１９９０年１１月以來
最大，或推動美國政府及聯儲局採取行動遏制情況，油價受壓。「三桶油」低開，中石化
（００３８６）曾微跌唔夠１巴仙，去到尾段升逾０﹒５巴仙，報３﹒８２銀；中石油
（００８５７）升０﹒２８巴仙，報３﹒５３銀；中海油（００８８３）跌幅收窄，跌近１巴仙
，報８﹒１３銀。
　　今日魚缸總成交連續兩日超過千三億銀，睇趨勢似乎好番多少，加上阿爺似乎開始對房企無
咁強硬，內房股呢排生性番，筆者覺得投資氣氛好番啲，魚缸短期應該仲可以彈一彈！請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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