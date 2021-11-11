【企業盈警】敏捷控股（１８６）料中期虧損擴大至５６００萬元

《經濟通通訊社１１日專訊》敏捷控股（００１８６）預期，截至今年９月底止六個月，錄

得虧損５６００萬元，去年同期錄得虧損２３００萬元。

虧損擴大主要由於期內中國的物業發展業務主要因預售活動所產生的銷售費用和行政費用增

加；及特許權業務出現股東應佔虧損，集團已於今年６月１５日把該業務出售。（ｈｙ）

