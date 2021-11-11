《真知灼見－溫灼培》金價試１９１６前有甚麼考慮？

《真知灼見》自今年７月以來，現貨金價一直受制於１８３５美元這阻力位置。本周，承接

美國公布嚴峻通脹數字，金價終作出突破。金價下一步將如何走？



＊通脹嚴峻投資者購金保值＊



美國１０月年通脹率高企６﹒２％（前值５﹒４％），是３１年來最高水平。核心年通脹率

亦達４﹒６％。而從上周五（５日）美國公布的１０月就業報告中，就告訴我們現時美國每小時

平均年工資增長率高達４﹒９％。試問當工資增長也如此高，通脹又如何回落？站在上述數字面

前，聯儲局一直謂通脹只屬短暫現像，實際上已經不攻自破。為保值，資金因而轉投向黃金，解

釋了本周金價上破１８３５美元這重要阻力原因。但除了通脹因素，利好黃金實際上還有其他原

因。



＊亞洲經濟強利當地對黃金需求＊



《區域全面經濟夥伴關系協議》（ＲＣＥＰ）即將於明年１月１日生效。根據協議，參與的

成員國（現有十個）達九成關稅將能獲得豁免。透過擴大區內貿易，料有助加快區內經濟發展。

按照過去歷史，在全球中，亞洲民族是特別鍾情於黃金。黃金是奢侈品，為當經濟強消費者才有

能力增加需求。所以待ＲＣＥＰ明年生效，料對金價將可帶來另一波刺激。



＊黃金ＥＴＦ一旦回補料有利金價＊



從世界黃金協會（ＷＧＣ）上月底公開的全球第三季度黃金供求報告中告訴了我們，於該季

有著大量黃金從ＥＴＦ市場中流失，數量達２６﹒７噸。倘不是這因素，於該季全球黃金的總需

求量就不會出現按季按年大跌情況。基於第三季黃金ＥＴＦ的大量流失，即只要於本季資金稍回

流到黃金ＥＴＦ市場，黃金的需求以至價格料也可望回升。最後，支持近期金價因素，相信還包

括南海局勢的不穩定等。



＊金價技術因素轉強＊



技術上，過去的１８３５美元阻力位置，現已成為黃金的初步支持位。而突破１８３５美元

後，金價有較大機會考驗，料將是今年６月１日高位約１９１６美元。當然，現在吸納黃金的最

大隱憂，是在美國通脹高企下，會否逼使聯儲局加快其加息步伐。持黃金沒息收，如聯儲局提前

加息，甚至加大加息步伐，這可對金價不利。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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