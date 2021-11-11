《宏觀理財－冼健岷》人民幣強勢，配置相關產品

《宏觀理財》踏入１０月以來，人民幣輾轉向上，及至１９日，兌每美元離岸價（ＣＮＨ）

單日更大升超過５００基點，突破６﹒４大關，創出今年５月以來新高；ＣＦＥＴＳ人民幣匯率

指數則升穿１００大關，創出２０１６年１月以來新高。惟其如此，後市仍然備受看好，原因有

三：

第一，內地經濟持續強勁增長，雖然第三季增長已連續兩季放緩，但仍達４﹒９％，首三季

總計，亦有９﹒８％；根據國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）最新預測，中國今明兩年的經濟增長，

分別達到８﹒０％及５﹒６％，在全球主要經濟體中，位列三甲之內。

第二，隨著中國的貿易表現亮麗，加上外資源源流入內地投資，與實體經濟相關的人民幣需

求大增。今年上半年，人民幣跨境收付金額達１７﹒５７萬億人民幣，同比增長３８﹒７％。另

外，根據環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）的數據，今年６月，人民幣支付金額佔所有貨幣

支付金額的２﹒５％，較去年同期上升０﹒７個百分點，在全球排第五。

第三，人民幣資產的投資需求也在上升。截至今年６月底，境外主體持有境內人民幣股票、

債券、貸款及存款等金融資產總額達１０﹒２６萬億人民幣，同比增長４２﹒８％。隨著中國國

債剛於１０月２９日正式納入富時世界國債指數（ＷＧＢＩ），以及國家財政部在港連環發債，

相信將可吸引投資者增加配置人民幣資產。



＊造定存，或投資，各適其適＊



投資者如看好人民幣走勢，最傳統的方法是敍造定期存款，現時市場上有些銀行的人民幣定

存，６個月及１２個月年利率均在２厘以上，遠高於港元及美元定存。不過，如果人民幣走勢不

似預期，不升反跌，當期滿時兌回港元，可能賺息蝕價，造成虧損。

除了定存，投資者還可配置以人民幣計價的投資產品，例如透過滬深股通買入Ａ股，然而，

個股波幅可以很大，風險甚高，因此，Ａ股基金是不俗選擇。值得注意的是，當中一些基金可能

是合成基金，即透過投資相關衍生工具，以追蹤相關指數；如想投資實物，便要買入ＲＱＦＩＩ

Ａ股基金。



＊藉跨境理財通投資內地理財產品＊



此外，人民幣債券也是熱門選擇。中國國債收益率遠遠高於美國國債，以國家財政部最新在

港發行的國債為例，２０２３年到期的年利率為２﹒４１厘，２０２８年到期的則為３﹒６厘；

地方債的息率就更高，再以深圳政府最新在港發行的地方債為例，２年期的息率為２﹒６厘，３

年期為２﹒７厘，５年期為２﹒９厘；其他機構或企業發行的債券，息率就更高。可是，投資債

券的入場門檻不低，而且要面對違約等風險，因此，不如選擇人民幣債券基金。

最後，投資者亦可透過９月剛啟動的跨境理財通，投資「北向通」的合資格理財產品，即是

由內地理財公司發行並被評定為「一級」至「三級」風險的固定收益類及權益類公募理財產品（

不包括現金管理類理財產品），以及被評定為「Ｒ１」至「Ｒ３」風險的公募證券投資基金（不

包括上市基金） ，個人投資額度為１００萬人民幣。不過，港人需親身到內地銀行開設投資專

戶，在目前中港尚未免隔離通關下，可能暫時難以做到。《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼

健岷》



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