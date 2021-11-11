《講股論勢－鄭廣復》美國步向技術性經濟衰退，特斯拉７５０才博

《講股論勢》全球焦點依然是能源及物資短缺，以及因此而造成的相對高通脹。昨天美國勞

工部公布最新消費者物價指數（ＣＰＩ），整體按年升幅６﹒２％由９月份的５﹒４％急速擴大

到１０月份的６﹒２％，升幅遠超預期的５﹒８％，通脹情況是逾３０年來最嚴重。從勞工部公

布的數據明顯可見，通脹急升是受到能源價格上升帶動。１０月份整體能源價格按月升幅由９月

份的１﹒３％，擴大到１０月份的４﹒８％，其中汽油價格按月升幅由１﹒２％擴大到６﹒１％

，石油價格按月升幅更由３﹒９％擴大到１２﹒３％。扣除食品及能源後的核心ＣＰＩ，按月升

幅由０﹒２％擴大到０﹒６％，但亦只是４個月以來最大升幅，按年升幅則達到４﹒６％，平了

１９９１年８月的升幅。



＊極速印鈔通脹元兇＊



不過，能源價格大升只是高通脹的代罪羔羊。讀過經濟的都知道，通脹乃貨幣現象 貨幣供

應遠遠超出物資供應。ＣＯＶＩＤ－１９的爆發令全球央行一致採取快速的超寬鬆貨幣量化措施

，包括將指標利率降至歷史低位、加大買債額度，以及採取形形色色的家庭及企業援助措施。一

時間令全球資金（鈔票）泛濫，單單是聯儲局自去年３月以來淨增持的資產，就超過了過去逾

１０年淨買入的資產額度！歐洲央行的量化寬鬆措施，亦是自２０１５年首季啟動後實行至今，

而去年３月以來的資產淨增持額度，亦由５萬餘億美元擴大到目前約９﹒７萬億美元，看來突破

１０萬億美元大關在望！



聯儲局、歐洲央行、日本央行及中國人民銀行，資產負債表規模合計由去年３月份的不足

２０萬億美元，快速膨脹至目前的約３０﹒８萬億美元，相對於２００７至２０１８年的１２年

的資產負債表規模增加１６萬億美元，過去一年多以來的增速驚人。大量資金於短時間內湧入銀

行體系，卻因經濟受到疫情影響，封城鎖國下無用武之地，在經濟前景不明朗下，企業無不暫停

擴充規模，更大幅縮減非必要開支，大量游資流入金融資產自然不過。



＊環球股市位高勢危＊



全球股市亦在去年２、３月暴跌後節節上升，美股屢創新高、德國ＤＡＸ亦在上周五創下

１６０８４﹒９點的歷史高位，法國ＣＡＣ上周五創７０６３﹒４點歷史高位後，本周一破頂再

創７０６７﹒１點新高。然而，股市表現與上市企業盈利掛鈎，當預期盈利無法支持股價時，股

票價價格就要回落，但環球流動性突然大增，股市無法吸收所有資金，加上供應短缺、利率低企

，過去十多年來表現平平的大宗商品遂成為吸金的黑洞（筆者過去曾指出，自２００７年金融海

嘯以來，眾多資產價格均創歷史高位，唯獨大宗商品價格保持在大型區間波動，必然成為下一個

資金流入的對象，結果疫情成為商品價格上升的助燃劑。



不過要注意，聯儲局以至其他主要央行絕不會坐視高通脹而不顧，一旦察覺通脹有失控跡象

，必定出手壓制。現任美國財長的聯儲局前主席耶倫雖然重申，高通脹只是暫時性，但亦強調絕

不容許７０年代的高通脹再次發生。其時石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）針對支持以色列的國家，

包括美國、英國、加拿大、日本及荷蘭等國實施石油禁運，導致油價從１９７３年每桶不到３美

元升至１９７４年初逾１０美元，美國平均通脹率由１９７３年１月的３﹒６％急升至１９７４

年１１月的１２﹒２％，為壓抑急升的通脹，聯邦基金利率由１９７３年初的６厘以下，持有調

高到同年８月的１１厘以上，引發美國經濟衰退，聯邦基金利率最終升至１９７４年７月的

１３﹒６厘後才回落。不過，１９７９年爆發第二次石油危機，油價在１９８０年７月迫近每桶

４０美元，美國平均通脹則在同年５月達到１４﹒６％，為壓抑通脹，聯邦基金利率在１９８０

年３月升至１９﹒８５厘，導致美國在１９８０年出現經濟衰退。



＊拜登抽稅分甘同味＊



美國１０月份通脹率達到逾３０年來最高水平，聯儲局可以容忍高通脹到何時？此所以有分

析認為當局將於明年中加息。雖然聯儲局制定了每月縮減１５０億美元的購債規模，但表示會因

應經濟表現作出調整，倘若加快縮買進程，亦暗示會較預期更早加息，１２月份議息後公布的最

新經濟預測料有啟示。道指由去年３月份低位計升幅已超過一倍，同期標普升幅約１１５％，而

納斯達克綜合指數升幅更達到１４０％，製造了巨大財富效應，拜登政府決定增加富豪稅，分甘

同味亦是理所當然。



筆者擔心的是，若然聯儲局錯判形勢，高通脹並非暫時性，屆時當局定必加快加息步伐，而

這將會引發美國陷入技術性經濟衰退。自１９７０年以來，美國經歷了８次經濟衰退。每次都是

通脹持續攀升，然後聯儲局加息所致。在２００７年之前的６次經濟衰退前，聯邦基金利率皆加

至高過通脹率，但２０１５年１２月展開的加息周期，聯邦基金利率最高僅在２０１８年１２月

升至２﹒５厘，仍然低於同年７月的２﹒９％平均通脹率，現時聯邦基金利率更比通脹率低近６

個百分點，要壓抑通脹，就必須採取緊縮貨幣政策，要避免大幅加息，除非通脹率自行回落（不

太可能）。耶倫的言論可以是預示，聯儲局採取行動將高通脹壓下去，故高通脹不會延續至

２０２３年。



＊民主黨大選何人爭位＊



聯儲局已經啟動退市，已坐擁暴利的股市投資者還會手持不放嗎？從１９７０年以來所見，

美國從減息周期轉入加息周期時，聯邦基利率由低位計，升幅最小的是２０１５年１１月開始的

一次，合共加息２﹒２５厘，但２﹒５厘的利率仍然大幅低於目前的通脹水平，要壓抑通脹非要

加息及縮減資產負債表不可，雙管齊下，股市還可以維持升勢嗎？此外，拜登上台後可謂毫無政

績可言，根據蓋納特（ＧＡＬＬＵＰ）在１０月１至１９日所做民調顯示，拜登的支持度跌至

４２的上任最低點，拜登或應慶幸比特朗普２０１７年１０的３７高，但如此下去，民主黨在明

年中期失去國會主導權的可能性大增，投資者亦不用猜想他會否出戰２０２４年大選，可以肯定

，拜登已圓了總統夢，之後的是民主黨的事，賀錦麗亦絕不可能繼奧巴馬之後，再次打破白人至

上的潛規則，且看民主黨內何人有此能耐，與很可能東山再起的特朗普對壘！



＊比特幣料回穿３萬美元＊



比特幣近期亦不甘寂寞，根據Ｃｏｉｎｄｅｓｋ的報價，比特幣曾高見６８９９０美元，再

創歷史新高，另一虛擬貨幣以太坊亦曾升至４８６５美元歷史高位。虛擬貨幣既與股市齊升，可

見其亦同屬風險資產類別。然而，虛擬貨幣的價值無從計算，因為它只建基於投資者的信心，但

「信心」既抽象又脆弱，當投資者過度自信且忽視潛在風險時，就是價格即將崩潰之象。以波浪

理論分析，將去年３月至今年４月的升浪視為３浪，其後至本月的上升視為５浪，則５浪升幅已

超過３浪的６１﹒８％，反映比特幣或已中期見頂。若然判斷正確，比特幣將進入ＡＢＣ調整浪

，價格將試穿３萬美元。



近期特期拉（Ｔｅｓｌａ）股價突破１０００美元後彷似被市場視為神股，但ＣＥＯ馬斯克

欲沽出手持的１０％ Ｔｅｓｌａ股份以應付富人稅，其後他亦兌現承諾，沽出總值１１億美元

的Ｔｅｓｌａ持股。不過，Ｔｅｓｌａ股價連日大跌，昨晚低見９８７美元後呈單日轉向，收報

１０９６﹒５８美元，升２﹒６８％。事實上，從技術面看，Ｔｅｓｌａ日線圖９ＲＳＩ在１１

月１日達到９６，近日回落改善了短線極度超買的情況，但從季線圖所見，目前９ＲＳＩ達到

９５的歷來最高水平。從基本面而言，筆者不敢看低Ｔｅｓｌａ長遠的賺錢潛力，但連馬斯克都

認為Ｔｅｓｌａ股價已偏貴並以應付富人稅而沽出部分持股，１０００美元以上追入風險仍高。



今年１月中下旬，Ｔｅｓｌａ高見９００﹒４美元後回落，２月下旬低見３６０﹒９１美元

，較高位下跌４０％。我相信，在馬斯克有意沽出１０％股份下，Ｔｅｓｌａ股價將會持續受壓

，假設上周所做的１２４３﹒４９美元成為短期頂部，由該位同樣調整４０％的話，股價將見

７４６美元。從周線圖所見，股價自２０１９年１０月下旬以來，一直守穩在５０周ＳＭＡ之上

，而目前該線位於７３２﹒７６美元，隨著時間的推移，該線傾向與上述４０％的調整目標

７４６美元收窄差距，７５０附近吸納的可持股能力較大，即使Ｔｅｓｌａ股價短期內繼續上升

，我亦不會追買，因為放棄亦是策略的一種！

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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