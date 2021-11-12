《缸邊麗評－熊麗萍》政策，時點利內房反彈，惟暫難言真正轉勢

《缸邊麗評》港股連續兩個交易日（周三及周四）（１０日及１１日）走勢均是先跌後升，

恒指由２４５００又再重上２５２００點，主要功臣是內房股，而新經濟股亦由近日低位逐步回

升，內房股是轉勢，還是借消息反彈？

記得本周初，佳兆業集團（０１６３８）仍在呼籲國有企業收購項目或引入作為戰略投資者

，幫助民營企業補充現金流，而世茂（００８１３）亦傳有債務問題，但近兩日卻頻頻出現正面

消息，其中較受關注的是內房的「三條紅線」會否寬鬆。



＊利淡長充斥，忽傳好消息＊



筆者認為，要解決目前房企的資金周轉或接手個別地產項目，料中央政府不會直接出拯救，

而央企、國企內房即使「奉命」或有興趣買入或作出拯救，也礙於三條紅線在資產負債率、淨負

債率及現金對短期債的比率要求而難以進行。

然而，上述規限料有所修訂，否則將令內房企業問題牽連更廣及更長。

另一方面，亦有傳房地產企業境內發債有望鬆綁，但銀行在這方面料仍會相當審慎。市場亦

有消息指個別熱點城市的主要銀行，也將積壓５個月以上的按揭貸款清退，這方面或可增加市民

置業的意欲或信心。投資者被內房的利淡消息籠罩一段時間，突然的一攬子好消息便照單全收，

但內房股是否轉勢？筆者嘗試從另一角度分析。



＊縱彈一兩成，仍潛在低位＊



內房債務問題對金融體系風險暫仍受控，但若未能適時處理，更多內房受牽連，金融體系風

險控制將受考驗，尤其是在目前接近「年結」的重要時點，不論銀行，房企及其他有涉及投資內

房債券、產品的公司來說，為年底帳項結算而需要清理或調整所持有投資。若內房問題在年底前

有所紓緩，對各方在年底的資金壓力或被迫清理手上的投資的壓力也可望減輕。

雖然內房股近日反彈一至兩成，但實際上大多仍潛在低位，年結前消息粉飾櫥窗對投資組合

表現有幫助。

另一方面，以目前內房的價格、銷售及發展商投地已回歸平淡，中央政府不但沒有必要再出

招。相反，也以「因城施政」的方式在個別城市實行寬鬆措施，過往每次有政策消息出台，也是

擔心「壓制樓巿」，而未來再有政策出台，料將以「寬鬆」措施居多，對內房股是利好。



＊負債需解決，政策望漸鬆＊



要內房股真正回升，也要有基本面配合；由於目前除了面對債券到期的付息問題之外，而房

企表外負債的複雜性亦非短期時間可解決，明年到期的美元債券數量仍大，央企、國企購入其他

內房資產有助紓緩房企的負債壓力；但央企、國企不可能接手全部項目，而他們買入的資產質素

及作價如何，對央企、國企內房也會構成不明朗。因此，筆者認為政策及時點有利內房反彈，央

企、國企內房料已見底，但暫難言真正轉勢。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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