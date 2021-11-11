《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：房地產貸款投放提速

《經濟通通訊社１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
１０月ＣＰＩ同比漲１﹒５％，ＰＰＩ漲幅料已見頂
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國家統計局昨日公布，受特殊天氣、部分商品供需矛盾及成本上漲等因素綜合影響，１０月國內
ＣＰＩ同比上漲１﹒５％；受國際輸入性因素疊加國內主要能源和原材料供應偏緊影響，１０月
ＰＰＩ同比上漲１３﹒５％。
深耕「專精特新」，銀行理財公司蓄勢搶先機
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北交所開市在即，銀行理財資金正與多路長線資金一道，通過多種方式加大對「專精特新」企業
的支持力度。業內人士表示，北交所開市後，將為銀行理財資金提供更多優質投資標的和投資機
會。
房地產貸款投放提速
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１０月金融數據昨日出爐，在社會融資規模存量增速走穩的同時，當月廣義貨幣（Ｍ２）同比增
速和新增信貸規模均高於市場平均預測值。同時，人行公布的另一組數據顯示，近期金融機構房
地產貸款投放加快。
《上海證券報》
保供穩價政策成效顯現，ＰＰＩ漲幅將迎來拐點
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１０月全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）、工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比漲幅雙雙上
升，尤其是受能源和原材料供應偏緊影響，ＰＰＩ漲幅再創新高。
多家公司申報精選層獲受理
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北交所開市在即，精選層公開發行的審核工作仍在有條不紊地推進。昨日，瑞科漢斯、凱雪冷鏈
兩家企業的精選層申請文件獲得全國股轉公司受理，至此，本周以來已有６家公司獲得全國股轉
公司受理。
涉房信貸改善態勢有望持續
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保持房地產信貸平穩有序投放，金融管理部門的努力有了最新成果。人行１０日公布的數據顯示
，１０月末，銀行業金融機構個人住房貸款餘額３７﹒７萬億元（人民幣．下同），當月增加
３４８１億元，較９月多增１０１３億元。
《證券時報》
習近平將出席亞太經合組織領導人非正式會議
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外交部發言人華春瑩１０日宣布：國家主席習近平將於１１月１２日以視頻方式出席亞太經合組
織第二十八次領導人非正式會議並發表講話，並於１１日以預錄視頻方式出席亞太經合組織工商
領導人峰會並發表演講。
１０月信貸社融增速企穩
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人行１０日公布，１０月新增人民幣貸款８２６２億元，同比多增１３６４億元。社融增量為
１﹒５９萬億元，同比多１９７０億元。廣義貨幣（Ｍ２）同比增長８﹒７％，增速比９月末高
０﹒４個百分點。
政策信貸雙「加持」，樓市預期持續修復
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人行昨日以一種少有的方式回應了市場關切 單獨公布了１０月份個人住房貸款統計數據，環
比多增１０１３億元，用數據證實了房地產貸款形勢已轉好。（ｌｃ）
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