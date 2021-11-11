【聚焦人幣】加息預期推高美匯，人幣中間價貶１９７點穿６﹒４１

《經濟通通訊社１１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４１４５，

較上個交易日跌１９７點子，實現兩連貶，創１１月１日以來逾一周新低，上個交易日報

６﹒３９４８。

美國消費者物價指數（ＣＰＩ）按年比升６﹒２％，創下１９９０年１１月以來最大漲幅。

由於通脹壓力增大，加息再次成為焦點。美匯指數周三（１０日）升０﹒９６％至９４﹒８７６

，是１５個月新高。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒４１４５ ＋１９７﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒３６６６ －４６２﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒６３１５ －３１３﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８２３２ ＋２３﹒３０

１英鎊╱人民幣 ８﹒６０１０ －６８３﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７０１３ －１３６﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒５３１２ －２３５﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７４２７ －３２﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９８５９ －３２１﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１３５７ －５４﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４７７ －１１﹒８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒１３４４ ＋７２４﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４０８６ ＋５４９﹒００

１人民幣╱韓元 １８４﹒９１００ ＋４３﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

