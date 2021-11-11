  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/11/2021 09:20

【聚焦人幣】加息預期推高美匯，人幣中間價貶１９７點穿６﹒４１

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４１４５，
較上個交易日跌１９７點子，實現兩連貶，創１１月１日以來逾一周新低，上個交易日報
６﹒３９４８。
　　美國消費者物價指數（ＣＰＩ）按年比升６﹒２％，創下１９９０年１１月以來最大漲幅。
由於通脹壓力增大，加息再次成為焦點。美匯指數周三（１０日）升０﹒９６％至９４﹒８７６
，是１５個月新高。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒４１４５　＋１９７﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒３６６６　－４６２﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒６３１５　－３１３﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８２３２　　＋２３﹒３０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒６０１０　－６８３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７０１３　－１３６﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒５３１２　－２３５﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７４２７　　－３２﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９８５９　－３２１﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１３５７　　－５４﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４７７　　－１１﹒８０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒１３４４　＋７２４﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４０８６　＋５４９﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８４﹒９１００　　＋４３﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/11/2021
【ESG】黃錦星：2050前實現碳中和具挑戰性　必須迎難而上
中國故事10/11/2021
《神州經脈》中美元首或下周通話　通脹數據坐火箭　外資出逃百億
財經熱話10/11/2021
領展中期可分派總額增14%勝預期　摩通：目標價87元
財經熱話10/11/2021
【騰訊業績】騰訊第三季純利按年升3%勝預期，股價績前彈逾4%
財經熱話10/11/2021
【逆市反彈】舜宇受兩大陰霾掣肘 專家料220元遇阻力 花旗看280元
財經熱話10/11/2021
《成敗也Tesla》股東高沽Tesla價再急跌　贛鋒億和跟插比亞迪挫半成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞虎標頸肩舒

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金