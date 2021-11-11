【北交所】北交所下周一開市，漢鑫科技等十企集體上市

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》北交所開市日期獲終極確認：１０家新股

下周一（１５日）將集體上市。全國股轉公司官網顯示，漢鑫科技、中設咨詢、中寰股份、晶賽

科技、科達自控、同心傳動、大地電氣、志晟信息、廣道高新、恒合股份１０家公司均公告稱，

經北京證券交易所同意，１１月１５日在北交所上市。業內專家稱，北交所開市時間已較為明朗

。

截至本周三（１０日），精選層企業已有７１家，它們將全部平移北交所，加上這１０隻新

股，屆時北交所上市企業將超過８０家。



＊９家基金上報北交所主題基金＊



北交所開市在即，基金公司積極備戰。在產品儲備上，已經有９家基金公司上報了專門的北

交所主題基金，其中不乏易方達、廣發等業內頭部公司，此外還有６家公司申報了「專精特新」

主題基金；團隊組建上，多家基金公司已經將北交所納入投資研究體系，甚至有公司組建了專門

的投研支持小組；而在具體投資上，由於北交所定位於服務創新型中小企業，服務對象「更早、

更小、更新」，基金經理們也在加班加點研究投資策略。

１１月２日，北交所發布《北京證券交易所交易規則》、《北京證券交易所會員管理規則》

２項 基本業務規則及３１項細則指引指南，上述業務規則自１１月１５日起施行。加上９月

１７日發布的《北京證券交易所投資者適當性管理辦法（試行）》及配套業務指南、１０月３０

日發布的上市與審核４件基本業務規則及６件配套細則和指引，至此北京證券交易所７件基本業

務規則已全部發布。

