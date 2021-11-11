【內房困局】證券時報頭版評論：當前還僅僅是房貸回暖的開端

《經濟通通訊社１１日專訊》人行昨日（１０日）公布數據顯示，１０月末，銀行業金融機

構個人住房貸款餘額３７﹒７萬億元（人民幣．下同），當月增加３４８１億元，較９月多增

１０１３億元。

《證券時報》頭版發表評論文章稱，人行此次以一種少有的方式回應了市場關切－－單獨公

布了１０月個人住房貸款統計數據。以往，外界主要通過當月住戶部門中長期貸款增長情況推測

個人按揭貸款投放情況，此次直接公布個人住房貸款環比多增１０１３億元，用數據證實了房地

產貸款形勢已轉好。

評論稱，當前還僅僅是房貸回暖的開端，從９月底金融監管部門召開房地產座談會，到目前

房貸投放逐步回歸正常，相信到四季度隨著相關政策進一步傳導至更多的銀行，房貸政策糾偏的

有利效應會持續顯現。

評論又指，政策和貸款供給的改善，對市場預期的影響至關重要。穩定的市場預期，是一個

行業平穩發展的重要前提，這也關乎企業可持續性融資的能力。而壓垮一家企業的導火索，往往

是因市場負面預期的傳染形成一致性的風險偏好，導致企業失去再融資能力。當前，房地產行業

同時擁有利好政策和信貸資金的「加持」，市場風險偏好將持續回升，在堅持「房住不炒」的基

礎上，整個行業才能行穩致遠。（ｌｃ）

