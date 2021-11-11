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11/11/2021 09:03

【內房困局】傳多家銀行被要求放開房地產開發貸，銀行稱未收通知

　　《經濟通通訊社１１日專訊》市場有傳聞稱，各地銀保監昨日（１０日）通知熱點城市的主
要銀行，將積壓５個月以上的按揭貸款清退，同時放開對房地產商開發貸限額的管控。對此，深
圳、北京地區多家主要銀行回應：「暫未收到此類窗口指導或監管意圖」。還有銀行房地產金融
部人士表示，按揭貸款並沒有消息說的「積壓數月」，都是按正常流程發放。（ｌｃ）

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