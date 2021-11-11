《思前想後－郭思治》恒指仍維持反覆試底弱態，往下尋底機會較大

《思前想後》大市已開始步入１１月份之中旬，而直到執筆一刻止計，本月大市在先高後低

的形態主導下，恒指暫是由２日之高位２５６３９點跌至１０日之低位２４４８１點，即在短短

７個交易日內，累積之跌幅已達１１５８點，首先，一個月之高低位是不該同時出現於７個交易

日之內，加上１１５８點之波幅亦該不能滿足月內之所需，故在本月餘下之交易日，理論上定必

有更大之波幅點出現，即月內將會有更高或更低的指數出現，由於恒指目前仍反覆於各組常用的

平均移動線之下，即技術暫屬反覆欲試底之弱態，如情況無變，大市再進一步往下尋月內新低的

機會該較大。



＊移動線現死亡交叉，要脫險先重越１０天線＊



再看移動線方面之表現，大市自１０月２６日高位２６２３４點開始之下跌，技術上屬跌多

升少，故影響所及，１０天線（現約在２５０４１點左近）於周前已開始掉頭回落，至本周二

（９日）更進一步跌穿５０天線（現約在２５２２９點左近），即移動線方面又再亮起死亡交叉

，論形態當稍偏淡，惟幸是市內沽壓並不明顯，故即使大市已身處反覆欲試底之弱態，但恒指仍

能持續緊扣著２４８００點之水平，當然，大市如欲擺脫進一步尋底之威脅，恒指必須先成功重

越１０天線（現約在２５０４１點左近）並穩守其上。

值得一提的是，本月大市雖暫仍屬先高而後低，但目前只是１１月份之中旬，距月底仍遠，

期間只要買盤稍作主動，恒指該可伺機重越１０天線（現約在２５０４１點左近），只要恒指能

成功重越此關，即代表大市該已漸擺脫反覆續尋底之弱態，其時只要買盤不退，大市更可望伺機

上試５０天線（現約在２５２２９點左近）及２０天線（現約在２５３９９點左近），當然，其

時大市之成交金額能否配合將至為關鍵。



＊內房債務問題續困擾大市，乏動力下推升只屬後抽＊



內房股之債務問題仍持續困擾著整個大市，繼恒大（０３３３３）股價大幅急挫後，其他內

房股亦不能幸免，分別只是跌多或跌少而已。另外，繼花樣年（０１７７７）因債務違約需停牌

後，佳兆業（０１６３８）亦因相關問題需暫時停牌，至於系內的股份亦同樣需停牌，包括佳兆

業健康（００８７６）、佳兆業資本（００９３６）及佳兆業美好（０２１６８）等，受事件所

累，整個大市瀰漫著審慎氣氛，而投資者之入市意欲及信心亦受打擊，故大市之交投亦一直偏疏

，在動力不配下，即使大市能偶作推升，但亦只屬波幅性之後抽市而已。《香港股票分析師協會

副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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