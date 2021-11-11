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即市新聞

11/11/2021 09:05

《思前想後－郭思治》恒指仍維持反覆試底弱態，往下尋底機會較大

　　《思前想後》大市已開始步入１１月份之中旬，而直到執筆一刻止計，本月大市在先高後低
的形態主導下，恒指暫是由２日之高位２５６３９點跌至１０日之低位２４４８１點，即在短短
７個交易日內，累積之跌幅已達１１５８點，首先，一個月之高低位是不該同時出現於７個交易
日之內，加上１１５８點之波幅亦該不能滿足月內之所需，故在本月餘下之交易日，理論上定必
有更大之波幅點出現，即月內將會有更高或更低的指數出現，由於恒指目前仍反覆於各組常用的
平均移動線之下，即技術暫屬反覆欲試底之弱態，如情況無變，大市再進一步往下尋月內新低的
機會該較大。

＊移動線現死亡交叉，要脫險先重越１０天線＊
　
　　再看移動線方面之表現，大市自１０月２６日高位２６２３４點開始之下跌，技術上屬跌多
升少，故影響所及，１０天線（現約在２５０４１點左近）於周前已開始掉頭回落，至本周二
（９日）更進一步跌穿５０天線（現約在２５２２９點左近），即移動線方面又再亮起死亡交叉
，論形態當稍偏淡，惟幸是市內沽壓並不明顯，故即使大市已身處反覆欲試底之弱態，但恒指仍
能持續緊扣著２４８００點之水平，當然，大市如欲擺脫進一步尋底之威脅，恒指必須先成功重
越１０天線（現約在２５０４１點左近）並穩守其上。　
　　值得一提的是，本月大市雖暫仍屬先高而後低，但目前只是１１月份之中旬，距月底仍遠，
期間只要買盤稍作主動，恒指該可伺機重越１０天線（現約在２５０４１點左近），只要恒指能
成功重越此關，即代表大市該已漸擺脫反覆續尋底之弱態，其時只要買盤不退，大市更可望伺機
上試５０天線（現約在２５２２９點左近）及２０天線（現約在２５３９９點左近），當然，其
時大市之成交金額能否配合將至為關鍵。

＊內房債務問題續困擾大市，乏動力下推升只屬後抽＊
　　
　　內房股之債務問題仍持續困擾著整個大市，繼恒大（０３３３３）股價大幅急挫後，其他內
房股亦不能幸免，分別只是跌多或跌少而已。另外，繼花樣年（０１７７７）因債務違約需停牌
後，佳兆業（０１６３８）亦因相關問題需暫時停牌，至於系內的股份亦同樣需停牌，包括佳兆
業健康（００８７６）、佳兆業資本（００９３６）及佳兆業美好（０２１６８）等，受事件所
累，整個大市瀰漫著審慎氣氛，而投資者之入市意欲及信心亦受打擊，故大市之交投亦一直偏疏
，在動力不配下，即使大市能偶作推升，但亦只屬波幅性之後抽市而已。《香港股票分析師協會
副主席　郭思治》（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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