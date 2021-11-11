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即市新聞

11/11/2021 09:03

【內房困局】市傳瀋陽將解除房地產限購限售等政策

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據內媒報道，有市場傳聞稱，為應對瀋陽市房地產市場下行壓
力，瀋陽市房產局召集各大房企，線下通知從明日（１２日）起，解除限購限售等一系列房地產
限制性政策。其中，包過解除限購、限售，放寬契稅政策、提高個人按揭貸款放款效率、放寬備
案價格等。
　　內媒向瀋陽多位房產中介處求證，中介指該消息屬實，公司口頭通知上述政策，從今日
（１１日）開始執行，但不會出台紅頭文件。
　　消息稱，瀋陽的新舉措包括解除限購、限售，解除瀋陽市購房政策為外地戶口滿六個月社保
，可購買一套住房的限制；出售者按房產局制式承諾書簽字承諾，申報具有某幾種特殊情況（若
干類疾病等），即可交易。
　　同時放寬契稅政策，瀋陽市契稅於２０１９年９月１日採取核查制，即核查房產套數按相應
比例繳納契稅。現由核查制改為申報制，購房者可按首套申報，享受首套契稅政策。另外個人按
揭貸款認貸不認房，即只要沒有按揭貸款，或購房前結清原貸款，即可按首套貸款政策執行，首
付３０％。以及提高個人按揭貸款放款效率，銀行適當提高按揭貸放款額度及放款效率，支持開
發商回款。（ｄｗ）

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