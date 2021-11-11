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11/11/2021 09:20

【新冠肺炎】全國昨新增４７宗本土確診，遼寧２１宗最多

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家衛健委公布，１１月１０日，全國確診者新增確診６２宗
新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例１５宗，廣東１宗由無症狀感染者轉為確診病例；本
土病例４７宗（遼寧２１宗，均在大連市；河南１３宗，其中鄭州市８宗、周口市５宗；黑龍江
７宗，均在黑河市；河北３宗，均在辛集市；雲南２宗，均在德宏傣族景頗族自治州；吉林１例
，在吉林市），含１５宗由無症狀感染者轉為確診病例（河南９宗，遼寧６例）。無新增死亡或
疑似病例。
　　新增治愈出院病例３８宗，境外輸入現有確診病例３９２宗，現有疑似病例２宗。累計確診
病例９８０９宗，累計治愈出院病例９４１７宗，無死亡病例。

＊北京一密接及同住家人５人核酸陽性＊

　　今天凌晨，北京海澱區西三旗富力桃園Ｃ區涉及一例確診病例的密接者及其同住家人５人核
酸檢測均為陽性，其中４人確診，１人無症狀感染。
　　遼寧昨日新增２１宗本土確診病例和１６宗本土無症狀感染者；河北昨日新增３遼寧昨日新
增２１宗本土確診病例和１６宗本土無症狀感染者。確診病例（辛集市，均在隔離點發現）；黑
龍江新增本土確診７宗，來自黑河市愛輝區；河南昨日新增本土確診病例１３宗，新增本土無症
狀感染者５宗。
　　截至１１月１０日，全國累計確診病例最新數字為１２４６宗。累計治愈出院病例
９２１１９宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例９８００１宗，現有疑似病例２宗
。新增無症狀感染者３５宗；當日轉為確診病例１６宗（境外輸入１宗例）。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２８９０７宗。其中，香港特別行政區１２３７４宗（出
院１２０３６宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７７宗（出院７５宗），台灣地區
１６４５６宗（出院１３７４２宗，死亡８４８宗）。（ｃａ）
　　

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