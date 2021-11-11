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11/11/2021 14:10

【內房困局】瀋陽不動產登記中心否認放寬房地產限購限售傳聞

　　《經濟通通訊社１１日專訊》有報道指瀋陽將放寬限購限售等一系列房地產限制性政策，針
對此傳聞，瀋陽不動產登記中心向媒體澄清稱，沒有收到所說的放寬的通知，限購限售並沒有改
變。
　　早前有內媒報道，為應對房地產市場下行壓力，瀋陽市房產局１０日召集各大房企，線下通
知從１１月１１日開始，放鬆限購限售等一系列房地產限制性政策。（ｄｗ）

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