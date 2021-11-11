《輪證高清－孫明哲》不同產品配合不同策略，牛熊證能作中長部署

《輪證高清》大市近日窄幅上落，部分股份如騰訊（００７００）回落至短期買賣通道的底

部，見資金趁低吸納其好倉，不同投資者根據他們的策略選擇不同條款的產品。

市場上的騰訊認購證有１００兌１及５００兌１兩類，適合用於兩種不同的策略。１００兌

１證一般年期較短，貼價產品的面值較高，投資者多會選擇輕微價外證，２至３個月期的產品，

由於年期較短，因此槓桿較高，適合短線部署，是比較多資金流入的一類產品。而５００兌１證

年期較長，有貼價產品可供選擇，亦見部分資金流入這一類產品，這類長年期、貼價證對沖值較

高，時間值損耗及引伸波幅敏感度較低，部分投資者利用作為中線看好正股的槓桿工具，投入較

少的資金去捕捉正股變化，比如騰訊購２３５４４，行使價４５０元，明年底到期，實際槓桿接

近４倍，投資者就利用本來計劃投入正股的４分１資金買入認購證，以控制投資成本。

另外，亦有投資者利用遠收回價牛證作中長期部署，選擇收回價４００元以下的牛證，例如

騰訊牛５９２９６，收回價３７５元，槓桿接近５倍。這類產品收回風險較低，可利用作中長期

部署，亦可以比較不同收回水平產品的槓桿，按自己的看法，在收回風險及潛在回報之間作出取

捨。

長年期貼價認購證及遠收回價牛證都可以用作中線部署，投資者可根據自身策略及風險偏好

，例如若擔心股價回落觸及收回價後反彈，利用牛證可能因而錯失機會，可利用認購證。若擔心

波幅風險影響窩輪價格，則可利用牛證部署，針沒兩頭利，投資者宜了解產品特性及風險，配合

自身策略，作出合適自己的產品選擇。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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