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11/11/2021 08:41

【大國博弈】中美發表強化氣候行動聯合宣言，承諾強化氣候行動

　　《經濟通通訊社１１日專訊》在格拉斯哥舉行的第２６屆聯合國氣候變化大會，中美兩國發
表《中美關於在２１世紀２０年代強化氣候行動聯合宣言》，承諾繼續共同努力，與各方一起加
強實施巴黎協定。在共同但有區?的責任和各自能力原則、考慮各國國情的基礎上，採取強化的
氣候行動，有效應對氣候危機。雙方同意建立２１世紀２０年代強化氣候行動工作組，推動兩國
氣候變化合作和多邊進程。

＊美國實行甲烷減排行動，中國減少煤炭消費＊

　　就中美上述的宣言，雙方計劃在五大方面開展合作。一、２１世紀２０年代減少溫室氣體排
放相關法規框架與環境標準；二、將清潔能源轉型的社會效益最大化；三、推動終端用戶行業脫
碳和電氣化的鼓勵性政策；四、循環經濟相關關鍵領域，如綠色設計和可再生資源利用；五、部
署和應用技術，如碳捕集、利用、封存和直接空氣捕集。
　　另外，兩國計劃合作加強甲烷排放的測量；交流各自加強甲烷管控政策和計劃的信息；並促
進有關甲烷減排挑戰和解決方案的聯合研究。美方已經宣布美國甲烷減排行動計劃。
　　為減少二氧化碳排放，美國制定了到２０３５年１００％實現零碳污染電力的目標。中國將
在「十五五」時期逐步減少煤炭消費，並盡最大努力加快此項工作。（ｊｔ）

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