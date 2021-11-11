【大國博弈】美媒指習近平與拜登暫定下周一開視像峰會

《經濟通通訊社１１日專訊》美國政治新聞網站Ｐｏｌｉｔｉｃｏ引述一名華府官員說，總

統拜登同中國國家主席習近平的視像峰會暫定下周一（１５日）舉行。

報道指，今次峰會是重啟中美雙邊關係的重大機遇，相信在涉及香港、台灣及新疆問題不會

有重大突破，但很可能會就另外一系列問題提出倡議，包括放寬簽證限制、建立雙邊核武對話以

及緩和貿易磨擦的框架，表明中美將雙邊關係從對抗轉變為合作的決心。（ｊｔ）

