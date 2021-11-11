【內房困局】據報瑞信瑞銀已拒絕接受多間內房美元債作貸款抵押品

《經濟通通訊社１１日專訊》內房行業的債務違約火燒連環船般蔓延，據《彭博》報道，愈
來愈多中國房地產開發商的美元債券已被瑞士信貸集團（Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ）和瑞銀
集團（ＵＢＳ）的私人銀行部門拒絕接受作為融資保證金貸款的抵押品。涉及的內房包括佳兆業
集團（０１６３８）、富力地產（０２７７７）、恒大集團（０３３３３）、花樣年控股
（０１７７７）所發行以美元計價的債券（美元債券），作為保證金貸款抵押品。
這場始於恒大債務危機的風暴，近幾週已蔓延至整個中國房地產行業。在中國政府採取行動
降低槓桿後，房屋銷售和房價均受壓，開發商面臨愈來愈大的資金壓力，儘管昨日頻傳政策有望
鬆動的消息，帶動內房美元債稍有反彈，但一些評級較低的債券價格仍遠低於面值。
知情人士透露，當私人銀行將貸款價值削減至零時，客戶通常必須補充現金或是其他抵押品
，否則他們的證券通常會被清算，因此上述２家銀行的客戶中，已有部分開始出現被追繳保證金
的情況。
＊業內預計投資中國高收益美元債客戶的損失高達數十億美元＊
報道引述向投資人提供債券定價服務的ＢｏｎｄＥｖａｌｕｅ創辦人巴納吉（Ｒａｈｕｌ
Ｂａｎｅｒｊｅｅ）估計，私人理財客戶佔中國高收益美元債需求的大約２０％，這些客戶的損
失應該高達數十億美元。報導亦提及，若按銷售額計算，中國前１０大開發商合計共欠債
１﹒６５兆美元。
事實上，瑞信９月就停止接受以花樣年債券作為保證金融資貸款的抵押品。（ｗｌ）
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