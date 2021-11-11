《陶冬天下－陶冬》美國十月通脹爆表，聯儲會加息嗎？

《陶冬天下》美國十月份通貨膨脹爆升至６﹒２％，上次出現這樣的物價壓力發生在

１９９１年，這是一代人所未見的通脹局面。上次出現這種局面，是因為第一次海灣戰爭所觸發

的油價暴漲，其結果是美國陷入經濟危機，老布什因此未能連任總統。



十月份通脹是全方位的物價上揚。汽油、食品價格飆升，汽油價格指數較一年前暴漲５０％

。服務業因為工資上漲，也出現了大幅加價。漲房租成為全國性現象，房租占ＣＰＩ大約三分之

一，對整體通貨膨脹的影響十分重大。前幾個月有所回穩的二手車價格再次上揚。這是連續第五

個月ＣＰＩ通脹在５％以上，連續第五個月數據大幅超過分析員預期。

如筆者所言，汽油、食品、租金輪番上漲，工資帶動服務業成本全面攀升，目前通貨膨脹的

性質已經出現改變，美國正面臨嚴峻的通脹形勢。美國總統拜登也不得不承認，通貨膨脹已經變

為「頭等大」了。



接下來，聯儲會怎樣操作美國的貨幣政策？其實，貨幣當局不是沒有看到問題，他們也明白

現在的物價上漲源頭已經不完全是由供應鏈斷裂和交通障礙所造成的了。聯儲主席鮑威爾和副主

席克拉裡達在通脹問題上先後改了一點口風。克拉理達表示，美國的通貨膨脹率目前遠高於美聯

儲認為合適的水平，「如果這種情況持續下去，將意味著政策錯誤」。



然而，兩人都沒有在加息問題上鬆口。聯儲在本質上是鴿派，對過早收水導致經濟再陷衰退

的擔心更大，對市場因為國際政策而觸發新的系統性風險擔心更大。通脹當前，做一點事情是政

治責任，於是啟動了削減購債計劃。減少增加流動性對於經濟和市場的沖擊，和加息增加資金成

本的衝擊要小得多，所以聯儲搶先削減購債規模，堵住批評者的嘴巴。



筆者一直強調，聯儲在這次退出ＱＥ上的策略是形鷹實鴿，避重就輕。拿ｔａｐｅｒ出來抵

擋，但是除非通脹數據太不像樣子，否則輕易不會啟動加息。如果通脹高燒不退，加快減少購債

的步伐是完全有可能的，加息就要再作評估。市場會非常關心十二月ＦＯＭＣ會議後公布的聯儲

自己的通脹預測和利率點陣圖。《陶冬》（本文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議）



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