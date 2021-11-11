【新股上市】中旅集團免稅業務赴港上市，中免發Ｈ股獲中證監批准

《經濟通通訊社１１日專訊》中國中免（滬：６０１８８８）公布，收到中證監批覆，核准

公司發行最多１﹒９５億股Ｈ股，完成發行後公司可到香港交易所主板上市。

中國中免是央企中國旅遊集團旗下的旅遊零售業務，截至目前市值超過４０００億元人民幣

，公司去年收購同系海免公司的控股權，自此取得三亞和海口兩大離島免稅市場的經營權。中國

中免去年免稅銷售額高達３０４億元人民幣，全國市佔率達到９２﹒３％，接近壟斷地位。

（ｅｙ）

