《經濟通通訊社１１日專訊》中國中免（滬：６０１８８８）公布，收到中證監批覆，核准
公司發行最多１﹒９５億股Ｈ股，完成發行後公司可到香港交易所主板上市。
中國中免是央企中國旅遊集團旗下的旅遊零售業務，截至目前市值超過４０００億元人民幣
，公司去年收購同系海免公司的控股權，自此取得三亞和海口兩大離島免稅市場的經營權。中國
中免去年免稅銷售額高達３０４億元人民幣，全國市佔率達到９２﹒３％，接近壟斷地位。
（ｅｙ）
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11/11/2021 16:02
【新股上市】中旅集團免稅業務赴港上市，中免發Ｈ股獲中證監批准
《經濟通通訊社１１日專訊》中國中免（滬：６０１８８８）公布，收到中證監批覆，核准
公司發行最多１﹒９５億股Ｈ股，完成發行後公司可到香港交易所主板上市。
中國中免是央企中國旅遊集團旗下的旅遊零售業務，截至目前市值超過４０００億元人民幣
，公司去年收購同系海免公司的控股權，自此取得三亞和海口兩大離島免稅市場的經營權。中國
中免去年免稅銷售額高達３０４億元人民幣，全國市佔率達到９２﹒３％，接近壟斷地位。
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