【聚焦人幣】中國完成發行４０億歐元債，三年期收益率為負

《經濟通通訊社１１日專訊》據《路透》引述發行文件報道，中國財政部完成了４０億歐元

主權債的發行，三年、七年和十二年期三個品種的最終利率均低於初始指導價，其中三年期發行

收益率為負。文件顯示，歐元主權債各期限發行規模分別為三年１５億、七年１５億、十二年

１０億，最終指導價依次為ＭＳ（掉期利率中間價）＋０基點（ｂｐ）、ＭＳ＋２０ｂｐ和ＭＳ

＋５２ｂｐ，初始指導價則為ＭＳ＋２０ｂｐ、ＭＳ＋４０ｂｐ和ＭＳ＋６５ｂｐ。三個期限的

票息率分別為０％、０﹒１２５％和０﹒６２５％，發行收益率為負０﹒１９２％、

０﹒２１６％和０﹒７５９％。

中金公司投行部負責人王晟表示，此次發行為海外中資企業的歐元融資設定一個定價基準，

使投資者對中國經濟的投資選擇更為多元化，並進一步加強中國和歐洲市場之間的聯繫和合作。

財政部去年亦發行了４０億歐元主權債券，２０１９年則是１５年以來首次發行歐元主權債

。中國上月還通過發行美元主權債券籌集了４０億美元。盡管一些行業持續受到監管打擊，房地

產市場也出現了問題，但此次發行仍吸引了海外投資者的強勁需求，認購規模為發行金額的六倍

。（ｗｌ）

