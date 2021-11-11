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11/11/2021 10:21

【數據解讀】１０月企業中長貸同比少增，光銀：反映經營活動受抑

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人行周三（１０日）公布的信貸和社融數據總體接近預期，其
中１０月新增人民幣貸款８２６２億元（人民幣．下同），略高於預期，但創下去年１０月以來
一年新低；在貸款結構方面，居民戶中長貸自２０２０年７月以來首超企業中長貸，顯示房貸投
放速度有所加快。當月末廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增長８﹒７％，高於預期；社會融資規模
增量為１﹒５９萬億元，接近預期。
　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，企業中長期貸款同比少增，反映企業經營活動
受到抑制，主要是目前國內部分工業製造業企業面臨的經營環境很複雜，能源、工業原材料價格
維持高位，供應瓶頸、部分零部件短缺，局部電力緊張，全球航運受阻等。企業新增貸款同比少
增的同時，企業存款同比是多增的，一定程度反映目前環境下，企業心態略為謹慎。

＊居民端信貸理想，消費支出回暖＊

　　但信貸數據中，居民端表現理想，短期貸款和中長期貸款同比多增，反映居民消費支出回暖
，與１０月疫情受控，節假日銷售強勁表現一致；同時，居民中長期貸款同比多增，扭轉前兩個
月同比收縮走勢，反映房地產市場需求呈現回暖跡象。
　　周茂華又稱，１０月末Ｍ２同比兩年均值約１０％，社融同比增長１０％，與國內名義
ＧＤＰ同比增速基本匹配，反映目前國內貨幣供應合理適度。（ｗｌ）

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