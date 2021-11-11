【ＦＯＣＵＳ】拜登「首務」抗通脹，鮑威爾祭旗成選項？

【ＦＯＣＵＳ】美國總統拜登「一生僅見一次」的基建投資大計尚未正式去馬，３１歲以下

美國人「一生未見」的大通脹先行殺到－－１０月消費者價格（ＣＰＩ）按年飆６﹒２％（預期

：５﹒９％），錄

自１９９０年１１月以來最高。汽油、食品、房租……無處不在的加價，隨時令「高通脹」如

１９８０年

共和黨籍里根以一句「你比４年前過得更好嗎？」般，成為重挫民主黨的政治利器。

市場關注，罕有稱扭轉通脹趨勢為「首要任務」的拜登，會否以似乎錯判通脹形勢的聯儲

主席鮑威爾祭旗。



＊１０月ＣＰＩ按年升６﹒２％，３１年最高＊



「你比４年前過得更好嗎？（Ａｒｅ ｙｏｕ ｂｅｔｔｅｒ ｏｆｆ ｔｈａｎ ｙｏｕ

ｗｅｒｅ ｆｏｕｒ ｙｅａｒｓ ａｇｏ？）」１９８０

年，兩度角逐白宮失利的共和黨籍里根以此句名言，壓倒性戰勝尋求連任的民主黨籍總統卡特

，當年的美國通脹高達１３﹒６％。

歷史輪迴，去年１１月勝出總統大選的拜登，正面對３１年最嚴峻的通脹形勢，ＣＰＩ自３

月起連

續８個月高於２％，繼過去４個月持續企於５％以上後，最新１０月更攀上６字頭，報６﹒２％

。分項看，汽

油、二手車、家具、肉禽蛋、電力價格，按年分別飆４９﹒６％、２６﹒４％、１２％、

１１﹒９％、６﹒５％。

６﹒２％是否已見頂？看看全美二手車指標Ｍａｎｈｅｉｍ ｉｎｄｅｘ上月刷新歷史新高

，按月漲幅擴大至

９﹒２％，但須知１０月歷來是二手車銷售最慢的月份之一。再看領先業主等值租金４個月的全

美租金

指數，按年增幅直逼７﹒５％，意味居住價格３﹒５％的漲幅仍有排升。



＊推銷民生法案，改諾獎得主原話＊



通脹如猛虎出籠，聯儲的「暫時論」再難忽悠，面對全美普通無鉛汽油均價突破３﹒４美元

（

一年前僅為２﹒２美元）的７年最高，加州更高達４﹒６美元，以及１０月平均時薪增幅按月

０﹒４％，跑輸

通脹的０﹒９％，拜登發表聲明，罕有稱「通脹損害了美國人的錢包，扭轉這一趨勢是我的首要

任

務（ｔｏｐ ｐｒｉｏｒｉｔｙ）」。

他順勢推銷「重建更好（ｂｕｉｌｄ ｂａｃｋ ｂｅｔｔｅｒ）」民生法案，並引述１７

位諾獎得主稱該法案

將「紓緩通脹壓力」。不過，媒體揭露諾獎得主們的原話是「紓緩長期（ｌｏｎｇｅｒ－

ｔｅｒｍ）通脹壓力

」，參議院少數黨領袖麥康奈爾就指，民主黨正在考慮不計後果地增加數萬億美元支出，形容

「荒謬和錯誤」。



＊博彩網：鮑叔機會由８６％降至６８％＊



拜登如何馴服通脹？首要解決的勢是高油價，包括「氣候鷹派」沃倫在內的１１名民主黨參

議員已聯署要求拜登從國家戰略儲備中釋放石油，甚至不排除禁止美國原油出口。此外，鑒於

目前對華３７００億美元商品加徵關稅，估算令每個美國家庭平均每年多花費１０００美元，拜

登會否

借預期很快舉行的「習拜視頻會」對此有動作，同是焦點。

至於拜登會否以似乎錯判通脹形勢的鮑威爾祭旗？相比特朗普２０１７年１１月２日公布鮑

威爾的

提名，奧巴馬２００９年更早在當年８月２４日就公布伯南克的連任提名，拜登至今仍猶豫不決

。博彩

市場ＰｒｅｄｉｃｔＩｔ最新賠率顯示，鮑威爾連任的機會已從上周的８６％降至６８％，但仍

領先競爭者美聯

儲理事布雷納德的３１％。

民主黨的進步派正敦促拜登，挑選一個更重視種族差異、氣候和監管的人擔任下屆聯儲主

席。聯想聯儲副主席克拉里達較早時就指，如果目前通脹超調的步伐持續到明年，將不會被視

為「政策成功」，此是否暗示鮑叔仕途艱險？

