【大國博弈】布林肯：大陸倘攻台灣，美國與盟友將採取行動

《經濟通通訊社１１日專訊》美國國務卿布林肯表示，如果中國大陸以武力試圖改變台灣現

況，則美國與盟國將採取行動。

布林肯出席論壇期間重申政府的一貫聲明，但沒有提及具體行動計劃。他的言論與美國傳統

立場一致。

布林肯認為眾多國家希望維持地區穩定，因此一旦中國大陸採取武力行為，美國將與其他國

家共同行動，尋求應對事態。（ｃａ）（ｚｚ）

