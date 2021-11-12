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即市新聞

12/11/2021 17:20

《陸言堂－陳永陸》騰訊短期或重上五百元，關注資金是否完成套現

　　《陸言堂》港股今日（１２日）反覆上升，不過２０天平均線明顯有壓力，最終恒指升幅亦
不足１００點。事實上，今日大市上升其實亦沒有一些重要的利好消息，其中雙十一消費旺季的
效應不再，所以京東（０９６１８）之股價顯著造好，但阿里巴巴（０９９８８）之股價卻有壓
力，由此可見「雙十一」絕非主因帶動港股上升。
　
　　反而日前騰訊控股（００７００）公布，截至今年９月底止第三季非國際財務報告準則盈利
為３１７﹒５１億元（人民幣．下同），按年跌２％，按季跌７％，表現較預期為遜色，不過應
該似乎對股價影響短暫，今日反而帶動大市向上，這或者因為市場平均預期騰訊的季度純利只是
增加０﹒６％，所以表現其實與市場預期不是相距太遠，所以股價只有短暫性壓力。
　
　　而且，市場普遍預期，騰訊全年盈利應該會出現倒退的情況，但就算如此，預期市盈率亦只
是略升至２７倍，估值其實不算高，而且今次業績其實可以反映出，內地政策對騰訊帶來的實質
影響性，並非預期般嚴重，所以相信業績對騰訊的股價不會帶來太大的壓力，短期反而有機會再
上試５００元關口。
　
　　而現在真正港股的因素，應該是持有中概股的資金，可能不少來自內地，但現在內地不少政
策都令資金有需要調回內地，所以在美國及香港市場拋售股票，套現後換回人民幣，這是最可以
解釋為何中概股持續受壓，故此恒指是否可以再上試２５０００點的水平，資金的套現行動完成
沒有，乃是關鍵。
　
　　不過，由於近日有不少消息都指出，中央較為關注內房的表外負債，亦即是內房企業擔保或
發行的理財產品，到底會否為金融市場帶來壓力，令市場正在憧憬中央可能會出手穩定內房的債
務問題，故此今日部分內房股顯著反彈，亦為港股帶來支持，如果內房的問題可以逐步解決，相
信亦會為港股帶來進一步的支持。《獨立股評人　陳永陸》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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