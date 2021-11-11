《國企紅籌》財險１０個月保費收入３７２８億人幣升０﹒７％

《經濟通通訊社１１日專訊》中國財險（０２３２８）公布，今年首１０個月原保險保費收

入約３７２８﹒２３億元（人民幣．下同），按年增０﹒７％。

該集團指，機動車輛險保費收入跌６﹒９％，至２０３６﹒７８億元，但意外傷害及健康險

，以及農險保費收入分別增１６﹒７％和１７﹒５％，至７１８億及３８８億元等抵銷影響。

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