【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒７億人幣，買騰訊沽小米

《經濟通通訊社１１日專訊》恒指周三（１０日）低開２５點，報２４７８７點。最高升

１９９點報２５０１３點，最低跌３３１點報２４４８１點。恒指收報２４９９６點，升１８３

點或０﹒７４％。

按額度計算，北水全日淨流入２７﹒７億元人民幣，增加２６７﹒２％。騰訊控股

（００７００）、信達生物（０１８０１）、中國海外發展（００６８８）；淨賣出最多的依次

是小米集團（０１８１０）、美團（０３６９０）、華潤電力（００８３６）。

主板成交１３６２﹒５億元增加３８﹒２％。其中港股通成交２６６﹒３億元，佔總成交

１９﹒５％。



＊騰訊增值服務第三季按年升８％＊



騰訊控股昨日（１０日）收市後公布業績，截至２０２１年９月３０日止第三季增值服務業

務收入按年增長８％至７５２億元（人民幣．下同），當中受到《王者榮耀》、《使命召喚手遊

》及《天涯明月刀手遊》等遊戲的推動，本土市場遊戲收入按年增長５％至３３６億元；國際市

場遊戲收入增長２０％至１１３億元，或按固定匯率計算增長２８％。

期內，集團社交網絡收入增長７％至３０３億元，乃由視頻及音樂付費會員服務的相對快速

增長以及直播和遊戲道具銷售的溫和增長所推動。網絡廣告業務收入按年增長５％至２２５億元

，在微信小程序及微信公眾號的廣告收入增長的推動下，社交及其他廣告收入增長７％至１９０

億元；媒體廣告收入下降４％至３５億元，主要是由於騰訊新聞應用的廣告收入減少所致。微信

及ＷｅＣｈａｔ的合併月活躍帳戶數為１２﹒６３億，按年升４﹒１％。

集團期內金融科技及企業服務業務的收入按年增長３０％至４３３億元，反映了商業支付金

額的增加。騰訊控股昨日（１０日）升４﹒２２％報４８３﹒６元，北水淨買入４﹒９億元。

另外，信達生物升４﹒７７％報８０﹒１５元，北水淨買入２﹒５億元。中國海外發展升

６﹒７１％報１７﹒８元，北水淨買入２﹒４億元。小米集團升１﹒２３％報２０﹒６元，北水

淨賣出２﹒６億元。美團升２﹒５９％報２７７﹒４元，北水淨賣出１﹒３億元。華潤電力跌

５﹒４５％報１８﹒３８元，北水淨賣出１﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ４﹒９５

信達生物 （０１８０１） ２﹒４８

中國海外發展 （００６８８） ２﹒４５

開拓藥業 （０９９３９） ０﹒８８

華潤置地 （０１１０９） ０﹒６６

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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小米集團 （０１８１０） －２﹒５６

美團 （０３６９０） －１﹒２７

華潤電力 （００８３６） －１﹒１０

中芯國際 （００９８１） －０﹒８２

建設銀行 （００９３９） －０﹒８１

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