  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/11/2021 19:06

《日入而息》騰訊績後被大行削目標價，公屋輪候時間升至５﹒９年

　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）季績遜分析師預期。市場關注監管政策變
　　化，以及未來廣告收入增長，瑞銀、美銀、匯證及野村等多間
　　大行下調騰訊目標價　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　房委會公布，截至今年９月底，一般申請者的平均輪候時間延
　　長至５﹒９年，再刷新逾廿年新高　　　　　　　　　　　　
　　瑞聲（０２０１８）公布第三季度純利按年急跌５７﹒４％至
　　１﹒８３億人民幣，而首三季純利累計１１﹒０４億元人民幣
　　，按年升４７％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　騰訊減持恒騰網絡（１３６）約４３９０萬股，套現近８６０
　　５萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　由新地（０００１６）、會德豐地產及恒地（０００１２）合
　　作發展的堅尼地城ＫＥＮＮＥＤＹ　３８開價，項目首張價單
　　涉及７０伙，折實平均呎價２６８８８元，折實入場費６１８
　　﹒３萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指高收２５１點報２５２４７，科指升１１４點報６４６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　
　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬綜指收升１﹒１５％，流動性開閘地產金融股齊漲
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　澳洲就業差過預期，高沽澳元　　　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１４６０╱６４，日圓最新報１１４﹒０１╱０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞聲（０２０１８）首三季純利升４７％至１１億元人民幣　　　　　
　　華虹（０１３４７）第三季純利升１﹒９倍至５０８０萬美元　　　　
　　寶勝國際（０３８１３）首三季純利升２﹒３倍至５﹒９４億元人民幣
　　中國東方（００５８１）上季扣除財務成本淨額後經營溢利跌４﹒３％
　　上海電氣（０２７２７）首三季盈轉虧蝕３２﹒５億元人民幣　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）ＰＵＢＧ　Ｍｏｂｉｌｅ遊戲１０月海外
　　收入重奪冠軍；江蘇銀行與騰訊簽戰略合作協議，開展全域數
　　字化轉型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　ＴＯＭＯ附屬與中移香港就東南亞營運車聯網戰略合作訂諒解
　　備忘錄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　康希諾生物（０６１８５）於浦發銀行購買結構性存款本金額
　　７億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　王傳福退出武漢比亞迪董事長及法定代表人，由何龍接任　　
　　中旅集團免稅業務赴港上市，中免發Ｈ股獲中證監批准　　　
　　潤地（０１１０９）１０月實現合同銷售額按年跌２２﹒９％
　　至２００﹒９億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　
　　富智康（０２０３８）第三季扭虧為盈２１５９﹒３萬美元　
　　徽商銀行（０３６９８）斥９﹒４億美元贖回全部境外優先股
　　李嘉誠李澤鉅再增持長實（０１１１３）３８﹒９５萬股　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新華保險（０１３３６）首十個月累計原保險保費收入按年升１﹒５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新高教集團（０２００１）截至本周二旗下學校總在校生人數
　　按年增加１４﹒４％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　據報恒大（０３３３３）已支付今日寬限期到期債息涉１﹒４
　　８億美元；據報中國政府擬售恒大資產予內地公司　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　商務部表示已為申請加入數字經濟夥伴關係協定開展工作；國
　　內實施ＲＣＥＰ各項準備已經就緒；力爭早日出台自貿區跨境
　　服務貿易負面清單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　習近平稱打造統一開放、競爭有序的市場體系　　　　　　　
　　中銀鄂志寰建議簡化流程促進大灣區跨境投融資便利化　　　
　　稀土資源報價突破十年高，拍賣再度觸及報警價　　　　　　
　　由於低廉價格及配額下發，中國對伊朗石油進口量反彈　　　
　　澳新銀行表示若ＰＰＩ觸峰值後速降，信貸增長或已見底　　
　　德商銀行表示房貸發放進度確實加快，幣策偏鬆基調仍存　　
　　１０月企業中長貸同比少增，光銀表示反映經營活動受抑　　
　　受疫情影響，奶茶連鎖品牌茶顏悅色將關閉近百家分店　　　
　　國資委表示加大科創激勵力度，科改示範企業將擴圍　　　　
　　中基協表示三季度招商銀行繼續位居權益基金保有量第一　　
　　人行１０００億逆回購利率持平，今淨投放５００億元；人行
　　表示重點支持基於實體經濟創新發展的新型離岸貿易　　　　
　　穆迪表示試行數字人民幣初期對銀行核心業務影響有限　　　
　　傳中央鬆綁有望售出資產，內房股升勢持續　　　　　　　　
　　路透表示滴滴擬年內重啟Ａｐｐ，已撥百億元人民幣應對罰款
　　交易商協會開展社會責任債券和可持續發展債券試點　　　　
　　財政部表示嚴禁擅自隨意調整地方政府專項債用途　　　　　
　　隆國強稱中國地產市場龐大，個別發展商出問題不會構成系統
　　性風險；共同富裕非劫富濟貧，籲增加對慈善稅收及輿論激勵
　　；國家促進共富、構建新發展格局等為香港帶來機遇　　　　
　　報告指內地首三季房地產成交額增１９％居亞太區之首　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　台股收跌０﹒６％，報１７４５２點　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　張志剛稱推算下月立會投票率僅兩成多　　　　　　　　　　
　　許正宇稱立法會選舉有競爭，期待議員提出真知灼見　　　　
　　黃成智參選新界東北直選，定義自己為民主派　　　　　　　
　　余偉文稱中國正面臨可能是歷史上最大規模的老齡化浪潮　　
　　金管局表示財政部下周三在港招標增發６０億人民幣國債　　
　　張建宗離職後出任港大嘉賓講者，諮詢委員會稱不構成利益衝
　　突　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　本港９月商品出口貨量按年升９﹒３％，進口升１５％　　　
　　公屋申請逾２５萬宗，輪候時間５﹒９年創逾廿年新高　　　
　　貧窮率創１２年新高，扶貧委員冀加強協助基層就業　　　　
　　深股通額度全日用６４億元，陸股通結束連續四日淨流出；滬
　　股通額度全日用６０億元，陸股通淨流入８６億元　　　　　
　　比特幣破頂後回落，惟高通脹料對虛幣市場有支持　　　　　
　　城大校長郭位２０２３年約滿後不再續任　　　　　　　　　
　　花旗表示３８％受訪者對未來１２個月樓價樂觀，按季回落　
　　高盛表示未來五年至少投放３００億美元到亞洲的另類資產　
　　ＫＥＮＮＥＤＹ　３８推７０伙，折實入場價６１８萬　　　
　　調查指亞太區資產持有人實行減碳投資較全球同業更進取　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《內房困局》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　保利發展據報擬在銀行間債市發行２０億元人民幣中期票據　
　　傳多家銀行被要求放開房地產開發貸，銀行稱未收通知　　　
　　外媒表示政府擬調整三條紅線，允許房企出售資產還債　　　
　　市傳瀋陽將解除房地產限購限售等政策　　　　　　　　　　
　　據報瑞信瑞銀已拒絕接受多間內房美元債作貸款抵押品　　　
　　瀋陽不動產登記中心否認放寬房地產限購限售傳聞　　　　　
　　瑞銀表示政府關注房企違約，短期或有更多樓市支持措施　　
　　證券時報頭版評論表示當前還僅僅是房貸回暖的開端　　　　
　　遼寧規範房地產市場秩序，整治未符條件預收定金行為　　　
　　穆迪表示土地出讓金下滑、經濟放緩令地方政府展望負面　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　報告指美對華出口量增，商務部表示兩國經濟高度互補　　　
　　布林肯稱大陸倘攻台灣，美國與盟友將採取行動　　　　　　
　　日本新外相林芳正稱與中國建立穩定的關係非常重要　　　　
　　美商務部對亞洲光伏製造商「反規避調查」不予立案　　　　
　　外交部表示中美氣候聯合宣言表明兩國合作可辦成大事　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《雙１１》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東（０９６１８）雙１１下單金額突破３１１４億，超過去
　　年同期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　小米（０１８１０）雙１１前兩小時全渠道累計支付金額突破
　　１５０億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　廣東市監局召集阿里等電商開會，通報不公平競爭等問題　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石油叫停在京會議，駐京單位立即開展全員核酸檢測　
　　北京新增６例本土確診，中石油員工赴京開會惹擴散　　
　　國泰憂收緊機組人員檢疫安排嚴重影響香港出入口貨流　
　　德國周三新增３﹒９萬宗確診，創單日新高　　　　　　
　　港府關注機組人員確診，工會表示收緊豁免要研實際需要
　　政府今起為指定群組打第３針，林鄭和聶德權打科興　　
　　袁國勇稱第三針打核酸疫苗抗體較高，會尊重別人選擇　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　《通關在望》　
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　何栢良稱貨機人員免檢漏洞影響內地通關信心
　　新加坡金管局期望香港和中國內地加快開關　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｚｚ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事11/11/2021
《神州經脈》中美發氣候宣言　監管釋流動性救房企　滬指返三千五
財經熱話11/11/2021
【騰訊績後】三大業務成騰訊未來增長引擎　專家籲候低伺機買入！
財經熱話11/11/2021
《雙11狂熱》阿里京東銷售再傳捷報　惟監管陰霾後市難盡樂觀
市場動向11/11/2021
198理財的誕生 自於初心一個「懶」字
中國故事11/11/2021
《京城近觀》今年冬天會有多冷？
FOCUS11/11/2021
【FOCUS】拜登「首務」抗通脹　鮑威爾祭旗成選項?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞虎標頸肩舒

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金