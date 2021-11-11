《日入而息》騰訊績後被大行削目標價，公屋輪候時間升至５﹒９年

《今天重點》

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騰訊（００７００）季績遜分析師預期。市場關注監管政策變

化，以及未來廣告收入增長，瑞銀、美銀、匯證及野村等多間

大行下調騰訊目標價

房委會公布，截至今年９月底，一般申請者的平均輪候時間延

長至５﹒９年，再刷新逾廿年新高

瑞聲（０２０１８）公布第三季度純利按年急跌５７﹒４％至

１﹒８３億人民幣，而首三季純利累計１１﹒０４億元人民幣

，按年升４７％

騰訊減持恒騰網絡（１３６）約４３９０萬股，套現近８６０

５萬元

由新地（０００１６）、會德豐地產及恒地（０００１２）合

作發展的堅尼地城ＫＥＮＮＥＤＹ ３８開價，項目首張價單

涉及７０伙，折實平均呎價２６８８８元，折實入場費６１８

﹒３萬元

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《即日市況》

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恒指高收２５１點報２５２４７，科指升１１４點報６４６４

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《深滬股市》

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滬綜指收升１﹒１５％，流動性開閘地產金融股齊漲

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《美元匯價》

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澳洲就業差過預期，高沽澳元

歐元最新報１﹒１４６０╱６４，日圓最新報１１４﹒０１╱０４

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《公司業績》

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瑞聲（０２０１８）首三季純利升４７％至１１億元人民幣

華虹（０１３４７）第三季純利升１﹒９倍至５０８０萬美元

寶勝國際（０３８１３）首三季純利升２﹒３倍至５﹒９４億元人民幣

中國東方（００５８１）上季扣除財務成本淨額後經營溢利跌４﹒３％

上海電氣（０２７２７）首三季盈轉虧蝕３２﹒５億元人民幣

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《公司資訊》

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騰訊（００７００）ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ遊戲１０月海外

收入重奪冠軍；江蘇銀行與騰訊簽戰略合作協議，開展全域數

字化轉型

ＴＯＭＯ附屬與中移香港就東南亞營運車聯網戰略合作訂諒解

備忘錄

康希諾生物（０６１８５）於浦發銀行購買結構性存款本金額

７億元人民幣

王傳福退出武漢比亞迪董事長及法定代表人，由何龍接任

中旅集團免稅業務赴港上市，中免發Ｈ股獲中證監批准

潤地（０１１０９）１０月實現合同銷售額按年跌２２﹒９％

至２００﹒９億元人民幣

富智康（０２０３８）第三季扭虧為盈２１５９﹒３萬美元

徽商銀行（０３６９８）斥９﹒４億美元贖回全部境外優先股

李嘉誠李澤鉅再增持長實（０１１１３）３８﹒９５萬股

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《國企紅籌》

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新華保險（０１３３６）首十個月累計原保險保費收入按年升１﹒５％

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《神州民企》

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新高教集團（０２００１）截至本周二旗下學校總在校生人數

按年增加１４﹒４％

據報恒大（０３３３３）已支付今日寬限期到期債息涉１﹒４

８億美元；據報中國政府擬售恒大資產予內地公司

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《中國要聞》

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商務部表示已為申請加入數字經濟夥伴關係協定開展工作；國

內實施ＲＣＥＰ各項準備已經就緒；力爭早日出台自貿區跨境

服務貿易負面清單

習近平稱打造統一開放、競爭有序的市場體系

中銀鄂志寰建議簡化流程促進大灣區跨境投融資便利化

稀土資源報價突破十年高，拍賣再度觸及報警價

由於低廉價格及配額下發，中國對伊朗石油進口量反彈

澳新銀行表示若ＰＰＩ觸峰值後速降，信貸增長或已見底

德商銀行表示房貸發放進度確實加快，幣策偏鬆基調仍存

１０月企業中長貸同比少增，光銀表示反映經營活動受抑

受疫情影響，奶茶連鎖品牌茶顏悅色將關閉近百家分店

國資委表示加大科創激勵力度，科改示範企業將擴圍

中基協表示三季度招商銀行繼續位居權益基金保有量第一

人行１０００億逆回購利率持平，今淨投放５００億元；人行

表示重點支持基於實體經濟創新發展的新型離岸貿易

穆迪表示試行數字人民幣初期對銀行核心業務影響有限

傳中央鬆綁有望售出資產，內房股升勢持續

路透表示滴滴擬年內重啟Ａｐｐ，已撥百億元人民幣應對罰款

交易商協會開展社會責任債券和可持續發展債券試點

財政部表示嚴禁擅自隨意調整地方政府專項債用途

隆國強稱中國地產市場龐大，個別發展商出問題不會構成系統

性風險；共同富裕非劫富濟貧，籲增加對慈善稅收及輿論激勵

；國家促進共富、構建新發展格局等為香港帶來機遇

報告指內地首三季房地產成交額增１９％居亞太區之首

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒６％，報１７４５２點

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《其他消息》

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張志剛稱推算下月立會投票率僅兩成多

許正宇稱立法會選舉有競爭，期待議員提出真知灼見

黃成智參選新界東北直選，定義自己為民主派

余偉文稱中國正面臨可能是歷史上最大規模的老齡化浪潮

金管局表示財政部下周三在港招標增發６０億人民幣國債

張建宗離職後出任港大嘉賓講者，諮詢委員會稱不構成利益衝

突

本港９月商品出口貨量按年升９﹒３％，進口升１５％

公屋申請逾２５萬宗，輪候時間５﹒９年創逾廿年新高

貧窮率創１２年新高，扶貧委員冀加強協助基層就業

深股通額度全日用６４億元，陸股通結束連續四日淨流出；滬

股通額度全日用６０億元，陸股通淨流入８６億元

比特幣破頂後回落，惟高通脹料對虛幣市場有支持

城大校長郭位２０２３年約滿後不再續任

花旗表示３８％受訪者對未來１２個月樓價樂觀，按季回落

高盛表示未來五年至少投放３００億美元到亞洲的另類資產

ＫＥＮＮＥＤＹ ３８推７０伙，折實入場價６１８萬

調查指亞太區資產持有人實行減碳投資較全球同業更進取

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《內房困局》

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保利發展據報擬在銀行間債市發行２０億元人民幣中期票據

傳多家銀行被要求放開房地產開發貸，銀行稱未收通知

外媒表示政府擬調整三條紅線，允許房企出售資產還債

市傳瀋陽將解除房地產限購限售等政策

據報瑞信瑞銀已拒絕接受多間內房美元債作貸款抵押品

瀋陽不動產登記中心否認放寬房地產限購限售傳聞

瑞銀表示政府關注房企違約，短期或有更多樓市支持措施

證券時報頭版評論表示當前還僅僅是房貸回暖的開端

遼寧規範房地產市場秩序，整治未符條件預收定金行為

穆迪表示土地出讓金下滑、經濟放緩令地方政府展望負面

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《大國博弈》

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報告指美對華出口量增，商務部表示兩國經濟高度互補

布林肯稱大陸倘攻台灣，美國與盟友將採取行動

日本新外相林芳正稱與中國建立穩定的關係非常重要

美商務部對亞洲光伏製造商「反規避調查」不予立案

外交部表示中美氣候聯合宣言表明兩國合作可辦成大事

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《雙１１》

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京東（０９６１８）雙１１下單金額突破３１１４億，超過去

年同期

小米（０１８１０）雙１１前兩小時全渠道累計支付金額突破

１５０億

廣東市監局召集阿里等電商開會，通報不公平競爭等問題

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《新冠肺炎》

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中石油叫停在京會議，駐京單位立即開展全員核酸檢測

北京新增６例本土確診，中石油員工赴京開會惹擴散

國泰憂收緊機組人員檢疫安排嚴重影響香港出入口貨流

德國周三新增３﹒９萬宗確診，創單日新高

港府關注機組人員確診，工會表示收緊豁免要研實際需要

政府今起為指定群組打第３針，林鄭和聶德權打科興

袁國勇稱第三針打核酸疫苗抗體較高，會尊重別人選擇

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《通關在望》

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何栢良稱貨機人員免檢漏洞影響內地通關信心

新加坡金管局期望香港和中國內地加快開關

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