《運籌帷幄－梁業豪》中期局勢正待轉好

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

偏好和向淡。本周港股交易即將完結，恒指陰陽燭周線圖上最終能否呈現陽燭，對後市有一定的

啟示性，若不幸地錄得連續第三支陰燭，將為自６月中旬以來所僅見，應對後市不利，因當時指

數略呈反彈後，便告急挫，我們須提防歷史會重演。恒指從上月上旬低位２３６８１展開為期三

周的反彈，升勢止於上月下旬低位２６２３５。其後市況掉頭回跌，跌浪至今已運行了兩周。

主要技術分析指標中，ＲＳＩ仍待升回其５周平均線之上，ＳＴＣ的％Ｋ則急須升離％Ｄ；

此外，ＭＡＣＤ亦宜從速發出「熊牛」買入訊號。現時中期形勢屬於偏淡，但變為偏好或向好的

機會正在增大中。不過，保歷加通道中軸阻力仍在下移，令好友不敢大舉進攻。最後，指數若能

往上突破，恒指２０天年度化歷史波幅又掉頭回升，將可被視為利好後市的現象。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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