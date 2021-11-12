《窩輪匯智－劉嘉輝》大市頭肩底？兩手準備過渡中美對話

《窩輪匯智》上周提到市場「風大雨大」，為應對投資市場的不確定性，大家不妨為持倉買

入適量「保險」。一周過去，恒指由２４４８１點水平低位反彈，周五（１２日）高見

２５５２７點，自低點反彈有近千點。相信若有以淡倉作對沖的朋友，手持的正股好倉理應有不

俗的回報，而投放於「保險」的僅為利潤的一部分。



中港市場本周有不少新聞，當中包括六中全會通過黨史第三份歷史決議、內地雙１１銷售理

想、有國企向監管建議調整三條線紅指標等多個利好消息下，指數周五卻未能進一步現突破，走

勢先高後回順。不過，若留意由８月以來的表現，形態上大市暫出現頭肩底的雛型，兩肩約於

２４５００點位置，頸線則於２６３００點附近。



由此可見，指數暫處於較關鍵的位置，若然升勢完結再下試的話，則會造成形態上的破壞，

技術上或有機會再下試低位。相反，若能再一下城突破頸線阻力的話，傳統技術分析則視為利好

，後市有上升空間。



報道指，中美兩國元首或將於１１月１５日進行歷史性的視像會議，此外下周內地將有包括

工業生產、零售銷售等數據發表，業績則包括有金山（０３８８８）、嗶哩嗶哩（０９６２６）

、百度（０９８８８）、京東（０９６１８）及阿里（０９９８８）等。



若認為下周市場焦點風向難料，大家不妨採「兩手準備」的策略，隨風而處。若參考上述頭

肩雛型，看好後市表現，市場上貼價中短線恒指認購證，行使價於２６０００點附近，明年２月

到期，能提供的實際槓桿約１２倍。相反，若市場稍有風吹草動，有需要對沖手上正股，而市況

轉趨波動的話，市場上行使價於２３７００點、明年２月到期的認沽證，實際槓桿約１３倍。《

香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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