《缸邊隨筆－石鏡泉》拜登壓通脹

《缸邊隨筆》前晚美公布１０月消費物價指數見自１９９０年以來的新高，拜登急了，立命

白宮的經濟委員會去Ｒｅｄｕｃｅ Ｅｎｅｒｇｙ Ｃｏｓｔｓ（減能源價格），以壓通脹。真

做到？



美國的消費物價指數及核心消費物價指數，核心的是減除食物和能源，的確連同食物和能源

的消費物價指數波動超大。的確，今時美國消費者的能源支出是大了，但加了價的，不光是能源

，還有其他，光減低能源價格是不成的，因為其他的民生物用價也升了不少。最重要的，是中國

ＰＰＩ，生產成本價，也勁升了，這也會帶動美國ＣＰＩ上升。



白宮經濟委員會如欲要求美國油商多產油，就先要拜登用總統行政命令，解除一連串，自拜

登上任以來，所推出的不利產油的行政措施。這包括：為應對地球暖化而出爐的取消開採權；禁

止在政府地上採油；加徵二氧化碳稅等等。



美國採油商在數年前曾力圖多產油，以搶佔中東產油國的市場份額，但遭到中東產油國的削

價打擊，不少美產油商以破產收場，今時仍在舐傷，是不會輕易聽白宮枝笛，又去與中東油虎鬥

。反映出來的是，盡管今時油價高企，使開採頁岩油在帳面上是有利可圖，但美頁岩油商仍不敢

妄然增產。因白宮的應對地球暖化政策仍盛，美採油商不敢造次，白宮經濟顧問委員敢保底他們

不蝕嗎？所以近年來的美國頁岩油生產商只能靜靜地躺著，不敢多產、多採、多挖。今時拜登吹

響了要油商多產的號角，但未見灑錢解禁，怕美國國內能源供應難在短期內有所提升。



＊中美ＰＰＩ指數皆升＊



食品價格，也確是因供應鏈甩脫，美國的超市食品價格也一樣上升。原因是美國的ＰＰＩ指

數上升，不少美國食品是美國國內生產的，美國ＰＰＩ上升，反映不少美國產品價也升。另方面

中國的ＰＰＩ上升，即是中國出口貨價上升，再加上美國港口的壓港，使到貨品供應鏈斷，零售

價也要升。



一個拜登難去解決的通脹難題是美國國內租金急升，這主要是美國新冠疫情一放緩，之前為

紓緩受疫情困擾租客的不准業主加租趕住客走的規令被取締，業主立加租。這是美國全國業主的

必然行動，拜登能怎處理這個全國加租潮？或許在下周的習拜會上，拜登要向習近平請教，怎去

壓價了。



如果１１月和１２月的美國通脹仍處高位，美市場會怎樣？



理論上應會：



（１）金升；



（２）比特幣升；



（３）息升；



（４）但股是否一定跌？留待下周一討論。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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