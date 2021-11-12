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即市新聞

12/11/2021 08:08

友邦保險（０１２９９）上季新業務價值升２％，九個月增長１５％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》友邦保險（０１２９９）截至今年９月底止九個月新業務價值
２５﹒４９億元（美元．下同），按年（固定匯率）增長１５％；新業務價值利潤率５８﹒９％
，上升５﹒１個百分點；年化新保費４３﹒０９億元上升６％，總加權保費收入２７４﹒６３億
元上升３％。
　　友邦截至今年９月底止第三季新業務價值７﹒３５億元按年上升２％，新業務價值利潤率
５８﹒５％，上升６﹒６個百分點；年化新保費１２﹒４９億元下跌１０％，總加權保費收入
８９﹒５２億元上升１％。

＊第三季年化新保費下跌１０％＊

　　友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，友邦九個月錄得１５％強勁的新業務價值增長
，若按相同基準計算，締造２０％非常強勁的新業務價值增長。香港持續實施的旅遊限制嚴重局
限來自中國內地訪港旅客的銷售；不包括香港，集團的新業務價值超出２０１９年首九個月疫情
大流行前的水平。
　　今年首九個月，友邦中國的業務繼續為集團的新業務價值帶來最大貢獻；按相同基準計算，
其新業務價值錄得雙位數字的增長。
　　展望未來，友邦認為，收入上升、私人保險滲透率偏低及有限的社會福利覆蓋，繼續帶動亞
洲區內對友邦保險產品的結構性需求，為集團締造長遠可持續的增長。儘管全球經濟在２０２１
年強勢復甦，惟疫情大流行造成的持續影響導致第三季增長步伐放緩。集團個別的市場，尤其是
在疫苗接種率偏低的地方，抗疫限制繼續造成干擾，理賠亦有所增加。縱使面對近期的不明朗因
素，集團有信心在增長往績支持下執行策略性優先任務，並締造長遠的股東價值。（ｍｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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